Vlevo dole: Koho ve druhém kole podpoří Andrej Babiš?

Den do voleb. Danuše Nerudová a Petr Pavel se pustili do bratrovražedného souboje, zatímco Andrej Babiš zase jednou vyhrál na sociálních sítích. Všichni už řeší, kam se přesunou hlasy neúspěšných kandidátů, ale historie říká, že to není tak jednoduché.

Do superdebaty na Primě přišli jen Nerudová s Pavlem a pustili se do sebe. „Je to logické, protože bojují o stejné voliče. Ale přece jen mě překvapilo, že trochu nezaútočili na nepřítomného Andreje Babiše – třeba v části o střetu zájmů se to vyloženě nabízelo,“ myslí si Lucie Stuchlíková.

Podle Václava Dolejšího měli oba silné momenty a předvedli dobrý výkon: „Petr Pavel opět vystoupil ve své osvědčené roli klidného státníka. Myslím ale, že v debatě Novy, kam přijde i Andrej Babiš, už bude potřeba, aby trochu burcoval, vzbudil emoce.“

Experti už kalkulují s tím, kam se přesunou hlasy ve druhém kole. Jenže historicky víme, že sečíst podpory odpadlých kandidátů je stejně jednoduché jako neúčinné. „Nenávist v táboře příznivců Nerudové a Pavla vygradovala natolik, že podle mě spousta voličů v druhém kole raději nepůjde volit,“ připomíná Václav Dolejší.

Stejně zajímavé ale bude sledovat i to, jak se rozdělí podpora v druhém táboře. „Uvidíme, jestli Tomio Okamura s ANO zobchoduje podporu pro Babiše,“ dodává Lucie Stuchlíková.

Koho podpoří Andrej Babiš, pokud by náhodou nepostoupil do druhého kola? Kdo vyhrál souboj o to, co nejvtipnějšího přišlo WhatsAppem? A jak budou Václav s Lucií trávit volební víkend?