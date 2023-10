Vlevo Dole na Slovensku: Matoucí exit polly a povolební deprese

Slováci si o víkendu zvolili nové poslance a politický podcast Vlevo dole vyrazil nasát atmosféru do volebních štábů. Lucie Stuchlíková sledovala, jak si vedou liberálové z Progresivního Slovenska. A na Václava Dolejšího vyšel Směr Roberta Fica a Hlas Petera Pellegriniho, posměšně nazývaný „béčkem Směru“.

Štáb Progresivního Slovenska vypadal a měl i podobnou atmosféru jako prezidentský štáb generála Petra Pavla. Což, jak se později ukázalo, nebyla náhoda. A slavilo se tu prakticky od začátku – to když strana vyšla jako vítěz v exit pollu.

„Jenže se stalo to, co minule, kdy exit poll progresivistům taky nadsadil. Po půlnoci začalo být jasné, že vítězství to nebude, zábava utichala, místo hudby se pustily volební výsledky a tančící fanoušci si ze skladu vytáhli židle, na které se sklesle posadili,“ popisuje atmosféru Lucie Stuchlíková.