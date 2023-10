Vlevo dole: Nejen Havlíček a Schillerová. Hnutí ANO má novou hvězdu

Poté, co se Andrej Babiš načas stáhl, vyrostla v hnutí ANO vedle Aleny Schillerové a Karla Havlíčka nová tvář. Kdo je poslanec Aleš Juchelka, kterého stále častěji vídáte v médiích, a proč by vás měl zajímat?

„ANO je v opozici, z Juchelky se stal stínový ministr práce a sociálních věcí a najednou se o něj novináři perou. Kdyby hnutí fungovalo jako běžná strana, tak je to jasný člen příštího kabinetu ANO. Ale všichni víme, že takhle to u Babiše úplně nechodí, poslanec Martin Kolovratník by mohl vyprávět,“ říká Václav Dolejší.