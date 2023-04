Vlevo dole: Slováci radí Čechům. Nejdřív euro, pak pustit ženy z kuchyně

Česká politika je poslední dobou tak nudná, že by u toho usnul nejen poslanec po obstrukční noci. Miloš Zeman se schovává v bungalovu v Lánech a z Andreje Babiše je prachobyčejný důchodce, co obráží demonstrace proti chudobě. Politický podcast Vlevo dole proto výjimečně zapátral u slovenských sousedů, kteří to mají v mnohém ohledu zábavnější.

Slováky čekají předčasné volby, ve kterých průzkumy pět let po smrti novináře Jána Kuciaka a pádu premiéra Roberta Fica prorokují vítězství – počkejte si – Robertu Ficovi. Jak je to možné a kam dali Slováci paměť, vysvětluje Adam Blaško, autor slovenského satirického podcastu o politice Piatoček .

„Igor Matovič vyhrál minulé volby na stejném principu, jako byl u vás Antibabiš. Buď jsi Fico, nebo Antifico. Jenže cokoliv, co vezme do ruky Matovič, na konci vypadá jako jeden obrovský guláš a zmatek,“ říká Blaško.

Zatímco Fico vede průzkumy, politická scéna se drobí. Od Fica se odpojil Pellegrini, od Matoviče Heger, rozdělili se i nacionalisté a do toho přichází Mikuláš Dzurinda se svou „spojovací“ koalicí, do které ale nehodlá vstoupit ani on sám. Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková se to pokoušeli alespoň nakreslit, ale v půlce se ztratili.