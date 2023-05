Vlevo dole: Dovolili jsme si kritizovat Petra Pavla. Jaký bude trest?

I když na nějaké hlubší hodnocení Pavlova pojetí prezidentské funkce je ještě brzy, podcast Vlevo dole se o to pokusil.

„Jeho tým má skvělý čuch na situace, ve kterých může Petr Pavel neformálně vyniknout. Třeba teď o víkendu, když prezident zašel po korunovaci britského krále Karla III. s českými studenty v Londýně na pivo. Nic ho to nestojí – a ještě se u toho na twitteru dojmeme,“ říká Lucie Stuchlíková v aktuální epizodě Vlevo dole.

„Oceňuju jeho cesty do strukturálně postižených regionů, kde se Pavel téměř vždy vyfotí s romskými dětmi, pozve tamní studenty na Hrad. Tomu zatleská jen velmi úzká skupina lidí, ale je skvělé, že to jeho tým dělá,“ dodává.

Kredit mu stoupá i díky aktivní zahraniční politice. „Umí jazyky, umí jednat se státníky a na rozdíl od Miloše Zemana nejezdí jen do Ruska, Číny a postsovětských republik. Najednou máme hlavu státu, která je v cizině za hvězdu a těší se zájmu renomovaných médií. Jsem upřímně rád, že časy prezidentské ‚ekonomické diplomacie‘ jsou za námi,“ chválí prezidenta Václav Dolejší.

Političtí reportéři Dolejší a Stuchlíková kromě viditelných pozitiv, která nový prezident do funkce přinesl, poukazují i na to, co Petru Pavlovi zatím tolik nejde.