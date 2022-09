Válka a úzkosti? „Duševní zdraví je dřina. Svět uklizený nikdy nebude.“

Abychom se z toho všeho „nezbláznili“, měli bychom co nejvíc zachovat klidnou hlavu a nezapomínat na duševní zdraví. Proto spouštíme novou podcastovou sérii Výdech – každý týden společně s psychology a psychoterapeuty probereme, jak zvládat současné výzvy.

„Nechci shazovat trápení lidí, ale ve skutečnosti nečelíme ničemu extrémnímu. Je to přirozený běh událostí,“ uvádí téma Miroslav Světlák, klinický psycholog, psychoterapeut a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

„Je to dovednost a současně docela veliká dřina, kterou nás v naší kultuře bohužel nikdy nikdo nenaučil,“ zdůrazňuje v prvním dílu nové podcastové série Výdech. Posluchačům nabízí několik rad, jak si ulevit od stresu a ukotvit se. Jednou z metod je například sdílení svých pocitů s blízkými nebo „deset prstů“ vděčnosti před spaním. Co to je?