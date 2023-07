Den, kdy Malínu docházel čas: Nacisté nechali vesničany uhořet zaživa

Už ráno se do Malína nahrnula jednotka wehrmachtu. „Většina obyvatel byla pod záminkou kontroly dokladů vyhnána z domů a po skupinách upálena v kostele, škole a ve stodolách. Kdo se snažil utéct, byl zastřelen. Poté byla celá vesnice vyloupena a vypálena,“ připomínají historici na portále Paměť národa .

„Nás chlapce vybrali, abychom rabovali dobytek a všechno, co bylo v domácnostech. Někde sádlo, někde mouka, všechno se snášelo na vůz… Pršelo, tak Němci spěchali, chtěli se schovat. Asi sedm nás v tu chvíli odbočilo z cesty do lesa a žádný Němec za námi nešel! Zachránil jsem se, ale všechno hořelo, byli jsme vyděšení, báli jsme se, že nás někdo přijde postřílet… Spali jsme v poli,“ vzpomínal například Antonín Činka (vzpomínku pamětníka naleznete zde ).

Právě Činka vylíčil zvěrstva, která později v místech, kde jeho rodina žila, spatřil. Němci už odjeli, ze stavení a stodol stoupal dým, déšť pomohl zkázu uhasit. „Němci je (Malínské) naháněli do stodoly. Třeba tam ležela matka s dítětem, měla ho pod ramenem. Slámy už moc nebylo, tak nějaký škvarek zůstal. Tak jsme je poznávali třeba podle (zbytku) svetýrku či sukně.“

Obec Český Malín na Volyňsku po vypálení německými oddíly. Zavražděno bylo z místních 104 mužů, 161 žen a 105 dětí do 14 let, dále 26 Poláků a 4 Češi, kteří v obci pobývali.

Antonie Kechrtová přišla během masakru prakticky o celou rodinu. Sama smrti unikla jen proto, že se o den dříve vypravila s několika povozy na nákup do Lucka.

„Moje maminka byla upálená až v Ukrajinským Malíně s tetou. Tam je zahnali do stodoly a tam jsme je našli. Maminka měla zlaté zuby, tak jsem ji poznala. Jak to všechno bylo spálené a jak ležela, měla hlavu nahoru… Jak ležela, šaty na břiše nebyly spálené, takže bylo poznat, co měla na sobě. Měla dvoje šaty a dva svetry. Asi se nastrojili, protože mysleli, že je někam povezou,“ popsala (více zde).