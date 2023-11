Stát se chce zbavit luxusního zámku, jenže netuší, kolik za něj může chtít

Je přesvědčena, že by zámek s konferenčním centrem prodělečný nebyl, kdyby ho řádně využívaly všechny státní instituce. „Bylo by to lepší než platit za pronájmy konferenčních prostor komerčně třetím stranám,“ myslí si Naiclerová, která by uvítala, kdyby prodeji Štiřína předcházela důkladná ekonomická analýza, co tím stát získá a co ztratí.