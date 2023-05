Desítky žalob na bývalého ředitele zámku Štiřín. Těží z toho advokát

„To s tím vůbec nemá nic společného,“ odmítl ale Olejníček v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že by se k lukrativní zakázce dostal skrze své politické vazby. Trvá na tom, že jde o standardní formu poskytování právních služeb.

Případem Štiřín, kterému se Seznam Zprávy věnovaly už v několika textech, by se měl ve středu 17.května i za účasti současného ministra Jana Lipavského (Piráti) zabývat kontrolní výbor Sněmovny, jak redakci sdělila místopředsedkyně tohoto výboru Hana Naiclerová (STAN).

První kontrakt na právní služby - ještě s nekonkrétním zadáním - uzavřel advokát Olejníček na Štiříně v únoru 2020. Bylo to jen několik týdnů poté, co ministrem Petříčkem odvolaného ředitele Hrubého nahradil nově pověřený ředitel Petr Veselý.

Ze smluv a jejich příloh lze vyčíst, že vedení zámku se rozhodlo soudně napadnout téměř vše, co předchozí šéf v posledních letech před odchodem podepsal: Je tu dlouhý soupis zakázek, nájemních smluv, smluv o spolupráci, o inzerci, promlčené pohledávky.

Na jednom z řady soudních jednáních, kterého se v dubnu reportér Seznam Zpráv zúčastnil, se probírala mimo jiné otázka, zda Hrubého nevlastní dcera, která zámku v době rodičovské dovolené vypomáhala s reklamou a marketingem, skutečně odvedla zaplacenou práci. Žádný argument, který by svědčil o tom, že její práce byla jen fiktivní, ale během jednání nezazněl.

Státní příspěvková organizace pod novým vedením na Hrubého nepodala jednu komplexní žalobu, nýbrž 26 dílčích. A to postupně, v průběhu několika měsíců. Tak to vyčíslil žalovaný exředitel. Hrubý také tvrdí, že tomu předcházelo 29 výzev, které mu nové vedení zaslalo k uhrazení vzniklých škod.

„Až to celé skončí, milerád to okomentuji, co si o tomto postupu myslím,“ uvedl bývalý manažer, který se více k věci vyjadřovat nechce, aby prý nenarušil průběh řízení.