„To je ale super borec!“ Babiš loví na TikToku

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Pokud sledujete tradiční média, musíte mít pocit, že Andrej Babiš si od lednové porážky v prezidentských volbách naordinoval klid. Šéf ANO si prostě jen když chce, tu a tam, vystoupí s tradiční kritikou Fialovy vlády. Vypálí, že jde o partu nekompetentních zoufalců, která nemyslí na důchodce - a zase zmizí.

Ve skutečnosti je mimořádně aktivní tam, kde to znají spíše vaše děti nebo vnoučata - na sociální síti TikTok. Osmašedesátiletý důchodce, bývalý premiér a pátý nejbohatší Čech tam dělá to, co uživatelé tohoto světa chtějí: točí krátká, trochu ztřeštěná videa. Je to výhradně zábava, žádná politika.

Například o tom, že se polil při pití koly z plastové lahve kvůli připevněnému víčku. Pak zase ukazuje, jak drbe prase pojmenované Růža hráběmi po zádech a ono chrochtá blahem. Jindy leze na strom pro třešně, skáče na trampolíně, myje auto v myčce nebo třeba peče bublaninu.

S mladými v kontaktu

Proč to vůbec dělá? „Protože mě to baví. Chci být v kontaktu s mladými lidmi, čas od času tam udělám i nějakou soutěž, a pak se společně potkáme. Byli jsme takhle už třeba v kině a bylo to fajn. Nebo jsem se potkal s TikTok táborem,“ odpovídá Andrej Babiš.

Opoziční lídr se svým poskakováním na síti pro děti a teenagery slaví mimořádný úspěch. Babišova videa uživatele baví, protože je ve velkém lajkují, sdílejí a komentují větami typu „to ale je super borec“. Šéf ANO je dnes nejsledovanějším českým politikem na TikToku a pořád rychle roste.

Jen za poslední měsíc mu přibylo přes deset tisíc sledujících, Babiš jich má aktuálně 103,5 tisíce. Tím předstihl dosavadní jedničku, prezidentskou kandidátku, Danuši Nerudovou (98,7 tisíce).

„Intelektuálové nebo jeho oponenti se nad těmi videi asi budou ušklebovat, ve skutečnosti si Andrej Babiš opět obsazuje novou komunikační platformu s cílem oslovit významnou část mladší populace. V minulosti si už takhle ke své prezentaci přivlastnil Twitter a Facebook. TikTok je progresivní, protože dnes jsou to děti, za pár let voliči a mainstream. Pochopil, jak fungují a mluví k nim jejich jazykem. Musí to být krátké, nic sofistikovaného,“ říká Vladan Crha z AMI Digital, který se zabývá komunikací na sociálních sítích.

Jak mířit na nové voliče

Někteří politici z TikToku odešli poté, co jej Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost označil za bezpečnostní hrozbu kvůli čínským majitelům. Přesto tato síť zůstavá nejrychleji rostoucí - a v opozičním hnutí ANO to dobře vědí.

„Já ho sleduju, dělá to dobře, za těch pár měsíců získal velký počet sledujících. Je vidět, že ho to baví,“ říká místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, kterou jak známo videa a fotografie na sociálních sítích také dost baví.

S TikTokem má aktuálně zkušenost zhruba 31 procent českých uživatelů internetu, z toho sedmnáct procent - asi 1,5 milionu lidí - ho používá pravidelně. Jde především o lidi ve věku 15-26 let.

„Opravdový dosah Babišových videí může posoudit jen někdo, kdo disponuje příslušnými čísly. Dokážu si představit, jak lidé, kteří se domnívají, že s Babišem se vůbec nikdo nebaví, mohou být docela v šoku, když ho vidí, jak tancuje někde na kempech influencerů,“ doplňuje další pohled politický marketér Jakub Horák.

Babišův přesun na TikTok není náhodný, jde o změnu strategie po rozpadu někdejšího marketingového týmu a odchodu lidí jako byli Marek Hanč, Marek Prchal nebo Vladimír Vořechovský. Ti se snažili Babišovu energii korigovat nebo tlačit jiným směrem. Jenže hnutí ANO, vnímané jako strana pro důchodce, nově potřebuje získat i mladší voliče.

Novou strategii potvrzuje i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a zároveň si pochvaluje, jak Babiš umí své sdělení přizpůsobit danému publiku. „Každé ze sociálních médií ma určitá očekávání, se kterým ona cílová skupina jde na danou platformu. Toto dlouhodobě Andrej Babiš umí,“ říká Havlíček.

Sofistikovaně vysvětluje, že každý člen stínové vlády ANO má namíchané různé platformy tak, jak se k němu hodí. „Důležité je, že pokud sečteme v ANO naše sítě a budeme potřebovat sdílet nějakou důležitou informaci, tak jsme schopni vytvořit prakticky okamžitě zásah v řádech milionů oslovených. A je nepochybné, že sítě Andreje Babiše dosah našich sdělení podstatně zvyšují,“ míní Havlíček.

Pomůže to Babišovi ve volbách?

Základní otázkou zůstává efektivita. Tedy, zda Andrej Babiš dokáže svůj úspěch na TikToku přetavit i ve volební úspěch. A zda vynaložené úsilí je odpovídající potencionálnímu zisku. Dosavadní zkušenost říká, že lajk na síti nerovná se hlas ve volbách.

„Pan Babiš se možná pro někoho stane sympaťákem z trampolíny, ale pro jiného tím ztrácí důstojnost coby kandidát na příštího premiéra. Mně ten jeho projev přijde takový šaškovský. Někdy až nevkusný, když tam sedí s roztaženýma nohama,“ říká Přemysl Čech, šéf agentury Median, který zkoumá nálady ve společnosti a dodává: „V průzkumech dlouhodobě vidíme to základní a neměnné - pro část společnosti je Babiš naprosto nepřijatelný a nejde to zlomit.“