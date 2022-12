Soud dal Babišovým firmám šanci na dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu loni na konci působení tehdejšího ministra Karla Havlíčka (ANO) chybovalo, když odmítlo poskytnout dotace firmám Fatra a Kostelecké uzeniny, které spadají do holdingu Agrofertu.

Konstatoval to pražský městský soud, na který se společnosti obrátily. Dva soudci Karla Cháberová a Martin Lachmann tak rozhodnutí, že firmy dotace nezískají, zrušili. V jednom případě šlo o zhruba 3,3 milionu, ve druhém pak o 3,8 milionu.

Audit Evropské komise dospěl k závěru, že Babiš měl jako český premiér rozhodující vliv na Agrofert, i když jej vložil do svěřenských fondů. Jenže podle soudkyně Cháberové je problém, zmíněné auditní výstupy nejsou konečným rozhodnutím komise.

„K zamítnutí žádosti žalobkyně (společnosti Fatra) z důvodu uvedených v napadaném rozhodnutí by mohl žalovaný (Ministerstvo průmyslu a obchodu) přistoupit pouze tehdy, pokud by existoval jednoznačný a především definitivní a právně závazný dokument, který by uzavíral, že ke střetu zájmů došlo a že Evropská unie neproplatí žádné dotační prostředky zasažené touto nesrovnalostí,“ uvedla v rozhodnutí soudkyně Cháberová.