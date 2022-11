Fiala: Silné české firmy budou mít možnost uplatnit se na Ukrajině

V Kyjevě se česká vláda domluvila s ukrajinskou na tom, že české firmy pomohou s rekonstrukcí země. Podle premiéra Fialy je to velká příležitost hlavně v oblastech dopravy, obrany, energetiky včetně té jaderné nebo zdravotnictví.

Jana Černochová (ODS) na Ukrajině mluvila o tom, jak by se mohla česká armáda zapojit do výcviku tamních vojáků. Uvažuje se o tří- až čtyřtýdenních kurzech u nás. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky.