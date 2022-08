„Začíná se dostavovat frustrace.“ Evakuovaní z Mezné se těší na návrat

„Můžete namítat, že je to jen zahrada, že někdo přišel o dům, ano, to je tragédie a soucítím s takto poškozenými. Ale lidé jezdí na chalupu kvůli zeleni, kvůli přírodě. A teď, když máme za ploty spálenou zemi, chceme zachránit alespoň ty zahrádky. Sousedy také velmi trápí ponechaná zvířata na místě, jednomu pánovi uhořely želvy, jiným kolabují terária a akvária a musí na dálku zajišťovat krmení. Ten čas se strašně vleče,“ vysvětluje Kozdera.

Další svědectví přidává Oldřich Tomášek. Bydlí v Děčíně, v obci Mezná má také chalupu. Už se těší, až se na ni bude moc vrátit. „Je to řízení osudu. Požár vyžaduje nějaký přístup, to, že se tam nedostaneme, k tomu patří. Jsem vděčný, že mi neshořela chalupa a že to hasiči zvládají,“ řekl Seznam Zprávám pan Tomášek.

Zatím neví, stejně jako Kozderovi, kdy se budou moci vrátit. Starosta Hřenska Zdeněk Pánek má zatím poslední informaci, že by se lidé mohli vrátit už příští týden. Jde ale o odhad a samozřejmě se může vše změnit, pokud by se situace na místě nezlepšovala podle plánu.

Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v Národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky, by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než ve zmiňovaný pátek. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.