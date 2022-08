Ještě můžeme pít vodu z kohoutku, děkují v obci „na suchu“

„Jestli chcete slyšet trochu pozitivní zprávu, tak ještě můžeme pít vodu z kohoutku. Ale nesmíme nic jiného: nesmíme zalévat, nesmíme umývat, nesmíme plýtvat, což si myslím, že by měla být vlastnost každého člověka,“ hlásí starostka Hana Pokorná.

Obec se snažila vyřešit problém s vodou novým vrtem, řešení to však bylo krátkodobé. „Vydržel asi čtyři roky, než došla voda, i když měla vydržet déle,“ zoufá si starostka, podle které už na území obce není odkud vodu brát.

Obyvatelé Sulíkova jsou tedy - co se vody týče - závislí na sousední obci Rozsíčka.

„Bez sousední obce bychom byli na suchu. Nevím, co bychom dělali, jestli bychom zrušili dědinu…“ je Hana Pokorná vděčná za pomoc od sousedů. A společná výstavba nových vrtů ve vedlejší obci je podle starostky aktuálně jediný plán na řešení nedostatku vody.

Aktuálně čekají, jestli se nevypíše vhodný dotační titul, který by pomohl vrty financovat. „Máme projekt, stavební povolení je hotové, vše je hotové, jen čekáme na nějaké dotace,“ shrnuje starosta Rozsíčky Josef Kovář.

Letošní počasí zatím podle odborníků z týmu Intersucho změnu k lepšímu nepřineslo. Do července zaznamenali delší období s nedostatkem půdní vláhy než ve výrazně suchých letech 2015, 2017 a 2018.

„Pomáhají jim sousedi. Neřeší se to nějak centrálně,“ líčí starosta, že si tamní obyvatelé snaží navzájem pomoci. Mluví o tom, že i přes srážky v letošním roce se studny v obci nijak zvlášť nenaplnily.

I obec Jedousov doufá, že by mohla získat dotaci na vodovod a kanalizaci. „Máme stavební povolení a čekáme, jestli se podaří nějaká výzva. V dnešní době, jak narostly ceny všech prací a materiálů, tak je to v horentních výšinách,“ vysvětluje starosta, proč se bez dotace do stavby nepouští.