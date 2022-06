Jogurt za 4 koruny, bonboniéra za 19. Lidé hledají, jak ušetřit na jídle

„Někteří lidé vydělávají statisíce a jdou jen kolem. Chtějí vidět, co máme zajímavého. Jiní nemají peníze a chtějí ušetřit. Je to velmi individuální,“ přibližuje Krejčiřík.

V mnoha regálech leží výrobky označené ručně psanou cedulkou „Po minimální době trvanlivosti“. Jsou to potraviny, které lze běžně jíst i po uvedeném datu. Mohou sice ztratit původní chuť či texturu, zákazník to však většinou vůbec nepozná.

„Nevím, čeho by se klienti měli bát. Je to celoevropský byznys. Na Západě takových obchodů funguje jako hub po dešti. Tady se na to někteří stále dívají skrze prsty. Za patnáct let, co fungujeme, jsme neměli sebemenší problém,“ vypráví Krejčiřík.