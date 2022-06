Pět tisíc na dítě? Kdo neví, zda má nárok, toho zkontrolujeme, říká Jurečka

Minulý týden vláda schválila příspěvek 5 000 Kč na každé dítě do osmnácti let pro rodiny s příjmy do milionu korun hrubého. Jenže těch je podle dostupných dat naprostá většina. Je správné, že vláda v současné době takhle utrácí?

Hostem Ptám se já byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dávku, kterou ministr práce a sociálních věcí nasliboval rodinám, dostane 75 procent rodin s nezletilými dětmi. Právě tolik jich spadá do příjmové hranice milionu korun, kterou ministerstvo dávku podmínilo.

Podle ekonomů se to tedy dá považovat v podstatě za plošnou dávku, a lze tak říci, že takové množství domácností bezprostřední pomoc v současné době nepotřebuje. Současná vláda přitom v minulosti plošné „rozdávání“ kritizovala a především Marian Jurečka dlouhodobě opakoval, že pomoc osobám zasaženým zvyšujícími se cenami i krizí bydlení je třeba lépe cílit.

Po rouškovném pro seniory schváleném vládou ANO a zrušení superhrubé mzdy tak z českého rozpočtu asi znovu ubydou peníze ve velkém. Mimoto budou vyplaceny v srpnu, tedy měsíc před komunálními volbami. A to za situace, kdy máme rozpočet se schodkem 300 miliard.

Je tohle adresná a cílená pomoc, kterou současné vládní strany slibovaly před volbami? A opravdu lidovci chtějí v ústavě definovat manželství jako výlučný svazek muže a ženy?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:21 – Vláda říkala, že bude sociálně odpovědná. Není to plošná pomoc nebo plošná podpora. Já za plošné opatření považuji třeba odpuštění DPH, ale tady se bavíme asi o 1,5 milionu dětí a jejich rodičů, samoživitelek, samoživitelů, kteří mají příjem zhruba do výše průměrného výdělku v této zemi. To rozhodně nejsou lidé, kteří by tuto podporu nepotřebovali.

2:08 – Když se podíváte na ekonomickou situaci rodin, samoživitelů, samoživitelek v této zemi, tak patří k té skupině, která je nejvíce ohrožena, která má nejnižší příjem na hlavu.

2:30 – Nesouhlasím, že by to byla dávka, která souvisí s volbami. Předpokládám, že posluchači mají nějakou rodičovskou zkušenost a největší výdaje jsou, když rodič vybavuje dítě do nového školního roku.

3:30 – Podle posledního šetření STEM dvě třetiny lidí s touto dávkou souhlasí.

5:11 – Srovnání s Babišovým rouškovným? Vzpomeňte si, jaká byla v té době inflace. Jaké byly její dopady na skupinu seniorů? Prakticky zanedbatelné z pohledu dnešní doby.

6:22 – Ekonomové jsou úplně jiná příjmová skupina, chápu, že tuto dávku kritizují. Ekonomové nemají problémy jako většina těch rodičů, o kterých se my tady dneska bavíme. Ekonom v téhle situaci má tento svůj ekonomický pohled. Já když se dívám na ekonomickou situaci těch rodin, když si vezmeme rodinu se dvěma třemi dětmi v Praze, Středočeském kraji, Brně, ekonomicky stabilních regionech, tak se podívejme na její ekonomickou situaci. Mají běžně hypotéku 25 a 30 tisíc korun.

7:06 - Tato pomoc směřuje i na středně příjmové. Jsou to lidé, kteří nejsou ohroženi dopadem inflace? Jsou ohroženi a těm my pomáháme.

8:00 - Proč hranice jednoho milionu korun? Odpovídá to výši průměrného měsíčního výdělku v ČR krát dvanáct. Bavili jsme se i o násobku 1,2 až 1,5, ale nakonec jsme zůstali u jednoho milionu. Částka pět tisíc korun vychází z analytických podkladů. Jde o parametrický kompromis.

10:30 - V dubnu tohoto roku jsme už zvýšili životní a existenční minimum. To zvyšuje asi 8 dalších podpor. Těmito nástroji cílíme na ty velmi nízkopříjmové rodiny, samoživitelky, samoživitele. Další zvýšení plánujeme k 1. července. Teď čekáme na data o inflaci. Navíc prosazujeme zvyšování slev na děti. Tady ten stát má několik nástrojů a parametrů, kterými cílí na tyto skupiny.

14:00 - Je třeba udělat revizi státní sociální podpory a hmotné nouze. Dlouhé roky se ty věci zesložiťovaly. Chceme ty věci změnit, aby ten systém byl více dynamický.

15:00 - Nemohu hned spravit všechny věci, které tu stály osm let.

16:00 - Každou žádost o příspěvek (na dítě, pozn. red.) budeme kontrolovat. Budeme si to párovat s daty správy sociálních zařízení a finančních úřadů. Když si člověk nebude jistý, tak říkáme „tady si odklikněte, že máte příjmy do milionu korun“, my si to napárujeme, a pokud tuto hranici překročíte, nebude vám podpora přiznána, hotovo. Nebudeme toho člověka nijak sankcionovat. Kontrola ale nebude namátková, ta data budou propojená, aby bylo možné informace ověřovat.

18:00 - V jaké fázi je důchodová reforma? Běží to standardně i přes všechny věci, které řešíme nad rámec agendy. Nejdůležitější termín je pro nás podzim 2023. V tu chvíli chci, aby byl tento návrh předložen na vládu a do parlamentu.