„Kancelář za 50 tisíc.“ Expolitik ANO čelí nařčení, že si řekl o úplatek

Podnikatel, který má provozovnu v centru Brna, jim oznámil, že po něm bývalý místostarosta Brna-sever a bývalý vlivný člen hnutí ANO David Aleš v minulosti žádal 50tisícový úplatek. Za to, že radnice Pavlicovi přiklepne obecní nebytové prostory.

Podnikatel a politik Pavlica má v ulici Cejl číslo 38, spadající pod městskou část Brno-sever, přes pět let opravnu elektroniky. V památkově chráněné budově v půli roku 2020 skončila rozsáhlá rekonstrukce za 30 milionů korun. Zahrnovala fasády, nová okna či rozvody tepla. Na náklady městské části ji prováděla stavební firma ING-Czech, také obviněná v bytové kauze.

Tvrdí, že právě v době kolaudace opraveného domu – v červenci 2020 – jej Aleš požádal o úplatek. Starosta městské části Brno-sever Martin Maleček a jeho tehdejší zástupce Aleš přišli podle Pavlici do městské budovy na Cejlu na popud nájemníků. Ti je upozornili na vlhké stěny a opadané omítky.

Pavlica měl v té době rovněž zájem o prázdné sousední nebytové prostory. V přilehlém prostoru o velikosti 67 metrů čtverečných chtěl rozjet opravnu televizí. Policistům řekl, že po odchodu starosty zůstal s Alešem ve své kanceláři sám. „Zeptal jsem se ho, co můžu udělat, abych dostal do pronájmu vedlejší prostor. Pan Aleš napsal na zaprášený stůl částku 50 tisíc korun a odešel,“ řekl podnikatel policistům. Svědectví popsal také Seznam Zprávám.

Bývalý místostarosta a někdejší vlivný člen hnutí ANO jakoukoli vinu odmítá. „Je to nesmysl. Na pana Pavlicu si pamatuji. Vždycky s ním bylo těžké pořízení. Myslím, že jsem s ním nikdy nejednal o samotě, ale vždycky v doprovodu některých úředníků. Pokud na mě podal trestní oznámení, tak jej obratem zažaluji. Křivá pomluva je trestný čin. Nevím, o co tomu člověku jde,“ reagoval Aleš.

Pavlica se dostal do černovického zastupitelstva loni po komunálních volbách. Dokonce předsedá kontrolnímu výboru zastupitelstva. Členem SPD není, i když se před volbami objevil na kandidátce hnutí.

Částkou napsanou v prachu to podle Pavlici neskončilo - za několik dní prý přišla do provozovny žena, jejíž totožnost tehdy neznal. „Řekla, že si jde pro tu věc pro Aleše, a šustila dvěma prsty na ruce, což je gesto pro peníze,“ vypověděl. Peníze jí prý odmítl vydat.

Ročně by tak v době covidové pandemie zaplatil přes 130 tisíc korun. „To jsem nemohl přijmout, a prostory jsem tedy pustil,“ dodal. Jak je patrné z registru smluv, jiný podnikatel prostory o necelý rok později získal o téměř polovinu levněji, za 74 tisíc ročně.

Výši nájemného schvalují radní. Často je to formální hlasování na návrh bytové komise a úředníků. „Nájemníky obecních prostor řešila bytová komise, schválila nějaké stanovisko a pak to šlo na radu,“ odmítá Aleš, že by mohl proces nějak ovládat.