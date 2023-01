Kandidát na ministra Hladík: Od začátku jsem říkal, že mě policie prošetřuje

Poté, co policisté loni v říjnu prohledali kancelář někdejšího náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) v souvislosti s bytovou kauzou, stavěl se současný kandidát na ministra životního prostředí do role svědka.

„Musím zdůraznit, že nejsem v pozici obviněného ani obžalovaného, není proti mně vedeno trestní řízení. Policisté chtěli informace týkající se trestné činnosti, nicméně zdůrazňuji, že ta se netýká mě,“ uváděl dlouhodobě Hladík.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy se ale vyjadřuje jinak: „Já jsem od začátku říkal, že mě policie prošetřuje,“ přiznává nyní Hladík.

Ten s redaktorkou mluvil ve čtvrtek večer - a to kvůli jeho možnému střetu zájmů v souvislosti s podnikatelem Martinem Unzeitigem. Jak redakce popsala včera, Hladík lobboval na brněnském magistrátu za jeho zájmy. A to i poté, co si od jeho rodiny v minulosti s manželkou koupil dům.

Unzeitig je, stejně jako Hladík, podezřelý v kauze manipulací s brněnským městským majetkem. „Já vám řeknu jednu jedinou věc. U mě byla policie v kanceláři. Já znám sebe. Mám svědomí čisté. Nikdy jsem nedělal nic nezákonného, ze zištných důvodů. A přesto jsem vláčen policií a médii,“ tvrdí Hladík.

Ten zároveň dodal, že zhruba před měsícem byl ohledně údajné organizované skupiny, pro jejíž zájmy dle policistů konal, opět vypovídat na policii.

Jak se znáte s Martinem Unzeitigem, od jehož rodiny jste si s manželkou pořídili dům?

Dům jsme koupili v roce 2016, ale do té doby jsme nikoho z rodiny Unzeitigů neznali. Pak se v Soběšicích stavěla školka a jediný pozemek, kde se to dalo postavit, bylo tam, kde teď stojí. Jediná přístupová cesta byla úzká, a ti lidé, kteří tam bydlí si stěžovali, že ta ulice bude ucpaná, že s tím budou problémy. Proto jsme začali řešit výkup blízké cesty, jejímž vlastníkem je Martin Unzeitig. On, stejně jako já, chodí do kostela, takže se občas potkáme v tom kostele, ale vykáme si. Já jsem proto úplně perplex, když jste mi napsala, jestli to spolu nějak souvisí. To vylučuju.

Tu zmíněnou cestu nakonec radní magistrátu včetně vás schválili od Unzeitiga vykoupit za zhruba dvojnásobnou cenu oproti té, co stanovoval původní posudek. Jak se to stalo?

Pan Unzeitig, ale starší (Vít Unzeitig, otec Martina Unzeitiga - pozn. red), se za mnou objednal a říkal, že nám to prodat nemůže, že ta cena je příliš nízká. Že když to prodával společnosti Openline (firma, která od Unzeitiga již dřív třetinu cesty koupila - pozn. red), tak že to prodával za víc peněz a to bylo před deseti lety. Tak jsem mu říkal, že jediné, co je možné, že se můžeme setkat s úředníky na místě a zkusit to nějakým způsobem řešit. Což jsme se potkali, já to dohledal v diáři, a byli u toho úředníci odboru dopravy.

Vít Unzeitig tvrdí, že o ceně nikdy nejednal. Prý mu byla nabídnuta cena jediná, a to ta výsledná. Jak je to možné?

To jsem tedy fascinovaný. Navrhlo se, že cestu prodají za cenu posudků, a úředníci přišli s tím, že v reálu to není pozemek, ale komunikace a nezastavěný pozemek. Takže udělají nový posudek a do toho posudku se jasně rozliší, co je zastavěná plocha a co ne. Potkali jsme se dvakrát - jednou před jeho domem a jednou u mě v kanceláři. A vždycky u toho byli úředníci.

Podle pana Unzeitiga staršího to bylo víckrát. Říkal například, že jste se potkávali i v zasedací místnosti magistrátu.

To je možné. Jestli jsme se potkali předtím, tak možná jo. Já vám vytáhnu zápisy, kdy jsme se viděli, to není problém.

A máte všechno v zápisech?

My jsme vždy jednali normálně na schůzkách a vždy u toho byli lidé z odboru dopravy.

Všechna jednání s Unzeitigovými probíhala vždy na oficiálních místech, nebo u nich před domem?

Ano. Ve věci odkupu se ty schůzky vždy konaly buďto na radnici, nebo jednou jsme se potkali na místě.

A byly ty schůzky ve vaší pracovní době?

Určitě.

Pracujete i o víkendu?

Ne… Tady jsme se určitě neviděli o víkendu… Já jsem nikdy takové věci… Vždycky jsme se jakoby… Já jsem do toho vstoupil v tom květnu nebo dubnu, kdy jsem navrhl schůzku na místě samotném, aby se to posunulo. Měl jsem informace, že s tím Unzeitig nesouhlasí.

A proč jste to s ním řešil i o víkendu?

Já jsem to s ním o víkendu neřešil.

Řešil. Na to máme důkaz (redakce má k dispozici fyzické důkazy, nemůže je ale blíže specifikovat kvůli ochraně zdroje - pozn. red.).

Nevím, jestli jsme si něco řekli v kostele, to je klidně možné. Ale paní Jelínková, vy asi nevíte, jak probíhá život politika. Když chodím celou sobotu po akcích, tak tam mezitím prostě potkám spoustu lidí, kteří se mnou chtějí něco řešit. Takže ano, i v kostele mě lidé potkávají a i po kostele po mně lidé něco chtějí a něco řeší.

Takže to není vždy se svědky, vždy v zápisu.

Tak jasně, že ne. Normálně jako vždycky. Ale na oficiálních jednáních je to jasné.

Někteří zastupitelé nám říkali, že vy jste od začátku vystupoval jako ten, kdo to s Unzeitigovými domluví, že se s nimi znáte. Proč jste se tak angažoval?

Já jsem se angažoval proto, že jsem měl hrůzu z toho, že lidé budou naštvaní kvůli těm autům, co přijíždí do školky. Jsem se bál, že otevřeme nově zkolaudovanou školku a budou problémy s cestou. Ale je to tam zablokované exekucí.

Ano, exekucí, která je uvalena na Martina Unzeitiga. Sám jste zmiňoval, že dlouhodobě žije ve Švýcarsku. Víte o tom, že mu Brno-střed pronajímá obecní byt?

Pan Unzeitig má městský byt?

Ano. Na ulici Opletalova.

To mi přijde šílené. Hlavně je to movitý člověk, nemá co bydlet v městském bytě.

Budete s tím něco dělat?

Já to teď od vás vím a samozřejmě požádám kolegy z Brna-střed, aby to prošetřili. To je jasné.

Movitý člověk nemá co bydlet v městském bytě. Petr Hladík, kandidát na ministra

Martina Unzeitiga detektivové podezřívají v bytové kauze - a to právě v souvislosti se zmíněným domem na Opletalově. Ve stejné kauze policie z machinací podezřívá i vás. Dal jste svým spolustraníkům přečíst dokument k domovní prohlídce, kterou ve vaší kanceláři policisté prováděli loni v říjnu?

Ukázal jsem to předsedovi Marianu Jurečkovi.

Ten se vyjádřil, že nejste podezřelý z ničeho „nezákonného ani neférového“. Nejsem si jistá, jestli jsme oba dva četli to samé.

Asi jo.

Policie: „Petr Hladík v rámci výkonu funkce náměstka primátorky města Brna ovlivňuje privatizační procesy majetku, na kterém má zájem skupina Michala Horkého (dle vyšetřovatelů hlava jedné větve organizované skupiny kolem brněnského městského majetku - pozn. red). Zjištěné indicie mohou nasvědčovat tomu, že Hladík takto činí záměrně ve prospěch skupiny - a to zřejmě i ze zištných důvodů.“

Kdybyste tam nečetl své jméno, působilo by to na vás dojmem, že ten člověk, o kterém policisté píší, není podezřelý z ničeho nezákonného ani neférového? Že je pouze v pozici svědka, jak o sobě dlouhodobě tvrdíte?

Mně právníci jasně vysvětlili, že principiálně jsou podezřelí všichni, které policie prošetřuje. Já od začátku říkal, že mě policie prošetřuje. Byl jsem podat vysvětlení hned potom, co byla prohlídka v kanceláři. A od té doby mě policie v této části nekontaktovala.

Pak mě kontaktovali ohledně Pískovny Černovice (skupina kolem Horkého se měla tuto městskou firmu pokusit ovládnout, napomáhat jim měl právě Hladík - pozn. red.). Tam jsem byl jako svědek asi před měsícem na policii. Zeptali se mě na jednu otázku a šel jsem domů.

Ptali se vás, proč jste podle odposlechů s obviněným Michalem Horkým řešil pískovnu a privatizaci domů? A přitom jste mu radil, ať se „dohodne s Filipem”? (Filip Leder z KDU-ČSL - Hladíkova pravá ruka, bývalý advokát Horkého, současný starosta brněnských Žabovřesek, v jehož advokátní kanceláři policisté rovněž prováděli domovní prohlídku - pozn. red.)

Nezlobte se, já jsem s panem Horkým nehovořil, nenaváděl ho, a už vůbec ne v kontextu pískovny. Byl jsem pozvaný před Vánoci na policii jako svědek k této větvi. Tam se mě zeptali na jednu otázku. Dopředu mi volala plukovnice a říká: Hele, bude to rychlé, to my jenom potřebujeme formálně se na něco zeptat.

Formálně řekla?

Ano.

Proč podle vás tedy policisté píší, že jste konal ve prospěch skupiny kolem Horkého? A že mají indicie, že jste to mohl dělat z vlastního prospěchu?

To nevím.

Vy jste se jich na to nezeptal?

Já jsem neměl možnost se zeptat. Na výslechu mi jasně řekli, že jenom dostali příkaz se mnou projet otázky a že o té kauze vlastně nic nevědí.

Mně právníci jasně vysvětlili, že principiálně jsou podezřelí všichni, které policie prošetřuje. Já od začátku říkal, že mě policie prošetřuje. Petr Hladík, kandidát na ministra

Kromě Horkého a Ledera jste podle policistů kooperoval i s Davidem Alešem - bývalým místostarostou Brna-sever za hnutí ANO. Ten si měl říct skupině kolem Horkého o úplatek čtyři miliony korun za zmanipulovanou privatizaci - s ní jste mu dle detektivů pomáhal opět vy.

Tohle je pro mě fascinující. Já odmítám veškerá obvinění. Jak mohli policisté naši komunikaci vyhodnotit tak, že jsme se na něčem domlouvali? To je úplný blábol. Já jsem s Alešem třeba nikdy neměl lidsky dobrý vztah. On mi třeba na začátku minulého volebního období asi rok nepodával ruku, protože mi dával za zlé, že na magistrátu ANO neskončilo opět v koalici.

Policisté mají za doložené i to, že máte osobní vztahy s hlavou údajné zločinecké skupiny Michalem Horkým.

Nikdy jsme spolu žádné osobní vztahy neměli. Nenavštěvovali jsme se, nechodili spolu na pivo, nic takového. Já se s Horkým znám asi šest let jako s brněnským podnikatelem, občas jsme se potkali - ne často ani ne pravidelně.

Při jakých příležitostech jste se potkávali?

Většinou u mě v kanceláři. Když mě požádal o schůzku - dostal termín a přišel. Jestli těch schůzek bylo za to období čtyři pět… Něco takového.

Kdy jste se s Horkým viděl naposled?

Naposledy po volbách v mé kanceláři, kdy mě požádal o schůzku.

Já odmítám veškerá obvinění. Jak mohli policisté naši komunikaci vyhodnotit tak, že jsme se na něco domlouvali? To je úplný blábol. Petr Hladík, kandidát na ministra

A co chtěl?

To si nepamatuju.

Nepamatujete?

Ne.

Nikdy jste neměl u Horkého nějaké podezření? Byl odsouzený padělatel, za podivných okolností s Jihomoravským krajem směnil pozemky…

Pro mě je to, co se stalo, velké poučení o míře obezřetnosti. Ke každému člověku jsem vždy přistupoval otevřeně, se srdcem na dlani. O Horkém jsem nic nevěděl, pak jsem se až dozvěděl, že byl dřív stíhaný za nějaké padělky, to jsem předtím netušil.

Spolu s Horkým skončil ve vazbě i vlivný člen ODS Otakar Bradáč. O tom, že je Bradáč podezřelý z machinací s městským majetkem a že má kolem sebe spoustu městských nemovitostí, o tom píšeme opakovaně již tři roky. Rovněž jsme v souvislosti s městským majetkem informovali o pochybnostech kolem primátorky Markéty Vaňkové (ODS) nebo jejího náměstka Roberta Kerndla (ODS). Co jste jim na to řekl?

Tak jsou to normální politici, byli to moji koaliční partneři, a jsou jimi i teď. Nikdy nebyli z ničeho obviněni, obžalovaní, takže takto to beru.

Nepřipadá vám to varovné vzhledem k událostem? Otakar Bradáč sedí dodnes ve vazbě. U bratrů Roberta Kerndla byly domovní prohlídky. Pro Vaňkovou, jak jsme psali, měly být privatizovány luxusní byty na ulici Hlinky.

Já vám řeknu jednu jedinou věc. U mě byla policie v kanceláři. Já znám sebe. Mám svědomí čisté. Nikdy jsem nedělal nic nezákonného, ze zištných důvodů. A přesto jsem vláčen policií a médii. Z mé osobní zkušenosti - ať opravdu tyhle věci řeší policie a orgány činné v trestním řízení, ne já jako politik.

Před několika minutami jste se rozčiloval nad tím, že Michal Unzeitig má obecní byt. My zmapovali, že rodina Roberta Kerndla si přišla zhruba na desítku městských nemovitostí.

Oni teď neoprávněně užívají městský byt?

Vy jste řekl, že je to u Unzeitiga špatně i proto, že je movitý.

Já jsem řekl, že mi nepřijde korektní, aby politik nebo člověk, který vlastní dost majetku, nebo který má nemovitost k bydlení, aby měl městský byt. Ty mají sloužit lidem, kteří nemají na vlastní, nedosáhnou na hypotéku. Pro ty mají sloužit. Najdete opakovaně moje vyjádření, když jsem měl v gesci bytovou politiku, o tom, aby obecní byty sloužily jako startovací byty, byty pro seniory, byty pro hendikepované nebo sociální byty. To najdete v mojí strategii.

A řekl jste někdy vašim koaličním partnerům, kteří spoustu bytů zprivatizovali, že oni do těchto kategorií nepatří?

O všech těchto záležitostech voliči věděli a ODS vyhrála tyto komunální volby. Takže má legitimně primátorku tohoto města.

Ale já se ptám na to, jestli jste to s nimi nějak řešil.

Určitě se to bude na základě vašich článků řešit jak v kontrolním výboru Brno-střed, tak v kontrolním výboru magistrátu.

Ale mě zajímá, jestli jste se jich na to někdy sám zeptal.

Já jednoznačně ctím presumpci neviny u svých koaličních partnerů.

Já ale nemluvím o trestněprávní rovině. Vy sám jste říkal, že využívání městských bytů politiky je podle vás nemorální.

Ano, to je můj osobní názor.

Tak proto se vás ptám, jestli jste z morálního hlediska nepřišel za svými koaličními partnery a nechtěl vysvětlení.

Podívejte se, to je jejich věc. Jejich odpovědnost. Jak před sebou samotnými, tak před voliči.

Na jednu stranu se prezentujete tím, že máte strategii pro obecní byty, na druhou stranu nechcete řešit pochybnosti kolem obecního bydlení ani u svých koaličních partnerů.