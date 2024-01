Policejní záznam, jak honili vraha z fakulty. Objevili ho v centru, a pak zmizel

Co 21. prosince 2023 předcházelo vraždě 14 lidí na filozofické fakultě v Praze? A co dělala desítky minut před tím policie?

Popisuje - z pohledu policie - sled událostí, které se daly do pohybu poté, co policie dostala první oznámení, že muž se sebevražedným plánem míří do školy, a vzápětí našla policejní hlídka nedaleko od Prahy vrahova zastřeleného otce.