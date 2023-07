Advokáti mají nová pravidla pro úschovy. Okradení lidé ale své peníze neuvidí

Když policie loni v září zatkla advokátku Hanu Sukovou, jednalo se od prvních informací o málo vídaný případ: specialistka na realitní obchody, u níž si klienti advokátních kanceláří ukládali peníze do úschovy, podle detektivů zpronevěřila 50 milionů. Ale to byl jen začátek: škoda postupně narostla až na nynějších 140 milionů. Neví se, kde peníze skončily. Suková pouze policistům řekla, že je investovala do jakýchsi patentů.

Advokátní komora skutečně o vytvoření garančního fondu pro odškodňování klientů uvažovala. Jeho financování by však podle komory bylo příliš složité a advokátní úschovu by prodražilo: klienti by zkrátka za službu zaplatili víc, protože advokáti by do ceny promítli peníze odváděné do fondu.