Ekonom Ševčík ustál kauzy a bude děkanem

„Přijde mi smutné, že v dnešní době se může stát děkanem někdo, kdo má takový profil jako pan docent. Pokud tento člověk říká to, co říká v médiích a zejména pak při výuce, je to podle mého neslučitelné s jakoukoliv pedagogickou činností, natož s funkcí děkana. Ačkoliv se cítím trapně za nového děkana, věřím v to, že většina slušných lidí ví, co je to za člověka, a že s ním většina studentů nesouhlasí, byť to nedávají najevo,“ řekl nyní Kuneš Seznam Zprávám.