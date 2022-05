„Volte Trikoloru.“ Ševčík využil kontakty VŠE pro agitku, tvrdí bývalí studenti

Seznam Zprávy vedle Zapletalové našly dalšího bývalého studenta, který se rozhodl vystoupit z anonymity a popsat Ševčíkovu agitaci za Trikoloru. Je jím Filip Hornát, který nyní pracuje jako finanční manažer a VŠE opustil už před třemi lety. I on obdržel od Ševčíka před volbami do Poslanecké sněmovny zmiňovaný e-mail.

Je přesvědčený, že Ševčíkův postup a chování na akademickou půdu nepatří. „Ať už to bylo jakkoliv, rozhodně si nemyslím, že e-mail, který poslal, by měl být rozesílán tehdejším proděkanem fakulty studentům nebo Alumni. Na akademickou půdu to zkrátka nepatří. I kdybych byl voličem Trikolory, což nejsem, myslím, že to moji bývalou fakultu výrazně poškozuje,“ dodal Hornát.