Vyšetřujete Hladíka? ptal se premiér Fiala nejvyššího žalobce

Loni v listopadu byl premiér Petr Fiala pod palbou dotazů, jak bude postupovat. Policie o měsíc dříve zasahovala v kanceláři Petra Hladíka, který je lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí. Lidovci na jeho nominaci trvali, sám Hladík se hájil, že v kauze masivních manipulací s byty v Brně obviněný není a je jen svědek.

Fiala se rozhodl s navržením Hladíka na ministra čekat. Nebylo ovšem jasné na co. „Jsem přesvědčený, že je potřeba ještě několik týdnů počkat, aby veškeré pochybnosti kolem kauzy pana Hladíka byly vyjasněny,“ vysvětlil tehdy předseda vlády bez upřesnění.

Podle nového zjištění Seznam Zpráv si premiér v té době opatřoval informace z živé kauzy přímo od Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Šéf žalobců reportérům potvrdil, že to bylo jedním z témat společné pracovní schůzky, která se odehrála 29. listopadu mezi Střížem, Fialou a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem.

Úřad vlády tehdy o setkání informoval. S tím, že ministři se Střížem jednali o připravovaném zákoně o státním zastupitelství, který by mimo jiné omezil funkční období žalobců nebo upravil, za jakých okolností může vláda Stříže odvolat. Nyní je to kdykoliv a bez udání důvodu. Muži společně probírali i nastavení platů.

„V krátkém rozhovoru se premiér zmínil, zda bych mu mohl poskytnout informace o panu Hladíkovi, jaké je jeho postavení v trestním řízení,“ dodal nyní další téma hovoru Stříž.

Podle nejvyššího žalobce to premiér zdůvodnil tím, že tuto informaci potřebuje pro potřebu případného návrhu Hladíka na ministra vlády.

Na toto neodpovím

„Já jsem mu řekl, že na tuto otázku mu ústně neodpovím, protože jednak nemám všechny relevantní informace k dispozici a jednak si myslím, že by bylo vhodnější, aby náš styk byl písemný,“ dodal Stříž.

12. prosince dle něj skutečně dorazil dopis od premiéra. „Velmi zdvořile a korektně se ptal na to, zda je pan Hladík stíhán jako obviněný v kauze takzvaných brněnských bytů a jestli jsem schopen říci, jaké je jeho postavení v trestním řízení,“ upřesnil obsah dokumentu Stříž.

Podle něj premiér odůvodnil svoji žádost tím, že podle článku 68 Ústavy je oprávněn navrhovat prezidentovi členy vlády a informaci o Hladíkovi potřebuje pro naplnění tohoto svého oprávnění.

Žalobci pak na Nejvyšším státním zastupitelství následně diskutovali o tom, zda má premiér na takové informace z probíhajícího vyšetřování nárok. Nakonec mu podle Stříže vyhověli částečně.

Střížův podřízený a šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Daňhel reportérům řekl, že dotaz Fialy ani odpověď Stříže neviděl, takže se k nim nemůže vyjadřovat.

Mluvčí vlády Václav Smolka na dotazy ohledně schůzky premiéra se Střížem do vydání článku neodpověděl. Deníku N potvrdil, že se Fiala v prosinci obrátil na nejvyššího státního zástupce s oficiální žádostí v kauze, se kterou byl Hladík mediálně spojován.

Hladíka nestíháme

Podle Stříže žalobci uznali, že ve veřejném zájmu je, aby premiérovi sdělili, že Hladík k danému datu stíhaný není a Nejvyšší státní zastupitelství v tu chvíli nemělo informace o tom, že by podmínky pro zahájení trestního stíhání byly.

Informace o tom, jaká je pozice Hladíka v trestním řízení - tedy jestli ho policisté chápou jako svědka, nebo například vážného podezřelého – ale Stříž ministrovi neposkytl.

„Já neříkám všem to, co chtějí slyšet. To jsem mu neposkytl. Zaprvé to nevím, a pak také nikomu, ani premiérovi, nemůžu říkat, co bude,“ řekl Stříž.

V odpovědi zaslané Fialovi tři dny před Štědrým dnem se tak omezil jen na to, že Hladík stíhaný není.

„Tato situace se ovšem může kdykoliv změnit, protože vyšetřování je teprve na začátku, jedná se o kauzu rozsáhlou, kde je celá řada důkazů, které se dále shromažďují a vyhodnocují, proto nelze predikovat, jaký bude další vývoj v této věci,“ shrnul ale šéf žalobců, na co dále Fialu upozornil.

Fiala o zhruba týden později od chvíle, kdy reakci od Stříže obdržel, navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi Hladíka jmenovat ministrem.

Zeman to ale odmítl. Premiér tak čeká na to, až do úřadu nastoupí nový prezident Petr Pavel. Mezitím rezort řídí ministr zemědělství a šéf lidovců Marian Jurečka. Hladík se stal jeho náměstkem s pověřením ministerstvo řídit.

Exšéfka Ústavního soudu: Nezdá se mi to

Experti, které Seznam Zprávy oslovily, se na zjišťování informací premiérem v živé kauze u nejvyššího žalobce dívají kriticky.

„To se mně nezdá. Za prvé, on dobře ví, že ten druhý o těch živých kauzách nemůže a nesmí mluvit. Svádí ho k tomu, aby překročil svoje oprávnění. Zejména v situaci, kdy vláda má dotyčného v moci, protože ho může kdykoliv odvolat,“ komentovala to bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

„Česká vláda se dostává do absurdní situace, kdy se premiér ptá nejvyššího státního zástupce, v jaké pozici ve vyšetřování živé kauzy se nachází kandidát na ministra jeho vlády. Z hlediska politické kultury je to závažný problém,“ konstatoval ředitel protikorupční organizace Transparency International Ondřej Kopečný.

Seznam Zprávy už informovaly, že informace o bytové kauze u Stříže zjišťoval i sám Blažek. K dnešnímu datu žalobcům směřoval celkem devět žádostí, které se bytové kauzy týkají. V případu přitom policisté zároveň obvinili Blažkova blízkého spolustraníka Otakara Bradáče. Další prominentní členy jihomoravské ODS, kterou Blažek vede, podezřívají.

Blažek se ale hájí, že jako ministr spravedlnosti postupuje standardně a reaguje například na interpelace poslanců či stížnosti. Premiér Fiala se za něj postavil.

„Pavel Blažek dělá to, co má ministr spravedlnosti dělat a standardně dělat musí,“ uvedl Fiala na dotaz Seznam Zpráv. Podle něj Blažek na vlastní žádost svůj postup na jednání vlády „naprosto přesvědčivě“ vysvětlil. A zároveň uvedl, že pro vládu je to uzavřená věc. Výzvou Transparency International, aby Blažka kvůli nátlaku na žalobce odvolal, se zabývat nebude.

Podle Stříže byl Blažek na schůzce s Fialou, na níž premiér chtěl vědět informace o Hladíkovi, přítomen, ale do záležitosti nezasahoval.

„Politici si z tohoto případu udělali politickou kauzu, která žije a bude žít vlastním životem. Je to v jejich zájmu, protože jim nejde o to, aby se zákonně vyšetřovalo, ale bojí se o sebe a své spolustraníky. Kdyby jim šlo o to první, tak řeší systémové změny. Už bude jedno, co se zjistí, protože veřejnost bude cítit pochybnost nad postupem orgánů činných v trestním řízení,“ dodal Petr Leyer z Transparency International.