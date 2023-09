Galerista politiků a miliardářů dostal osm let

Galerista Jan Třeštík, přítel mnoha politiků a obchodní partner bohatých investorů do umění, dostal ve středu osm let vězení.

Příběh, jak ho popisuje obžaloba, je vlastně sondou do zákulisí byznysu s krásným a drahým uměním, který ale není tak ušlechtilý, jak by se mohl na první pohled zdát.

Jenže se pak - tvrdí obžaloba - dostal Třeštík do těžkých finančních problémů. Podnikateli Pavlu Kyllarovi dlužil statisíce eur za jiný byznys s uměním. A aby naštvaného věřitele uklidnil, dal mu galerista obraz v hodnotě čtvrt miliardy do zástavy.

I Kyllar se však brání.„Nikdy jsem nikoho nevydíral. Je to celé akce pana Třeštíka, který kope kolem sebe. Mrzí mě, že mě do toho zatáhl,“ reagoval už dříve.

„Řekl jsem mu, že je debil a zloděj. Pak mi zavolal, že to vyřídí, že to nějak udělá. Zavolal mi večer, že má pro mě něco do zástavy,“ vysvětloval před soudem Kyllar, že mu Třeštík měl dát obraz Kruh a skvrna do zástavy dobrovolně - a rozhodně ne pod nátlakem.