Hamáček definitivně prohrál. Seznamu bude platit náklady soudu

Exministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) definitivně prohrál soudní spor ohledně jeho plánované cesty do Moskvy. Během ní chtěl loni v dubnu podle zjištění Seznam Zpráv využít tajné informace ohledně zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích k tomu, aby do Česka přivezl vakcíny Sputnik V a přiměl ruského prezidenta Vladimira Putina ke schůzce s americkým prezidentem Joem Bidenem v Praze.