Hospodařením Hradu se zabývají žalobci. „Jsou to významné informace,“ míní Bradáčová

Kancléř je vzhledem k problematické transparentnosti prezidentské kanceláře opakovaně terčem kritiky, nedávno například kvůli vypůjčení hradního stanu do svého skiareálu v Osvětimanech či lobbování za katarské miliony do spřízněného fotbalového klubu na jižní Moravě.

„Jsou to pro nás významné informace. Je to obvyklé u všech nálezů NKÚ v situaci, kdy úřad shledá pochybení na straně kontrolovaného subjektu, jež by mohlo zakládat podezření z trestného činu. Obvykle jde o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku. NKÚ v takových situacích standardně předává závěry a nálezy orgánům činným v trestním řízení,“ uvedla Bradáčová.

„Kontinuálně se zabýváme podezřelými okolnostmi. Ať už šlo o Lánskou oboru, kde se to promítlo do dvou trestních stíhání, kdy jedno je pravomocně skončené a druhé nepravomocně s odsuzujícím rozsudkem. Další skutečnosti spojené s hospodařením Pražského hradu či Lánské obory jsme se dozvídali rovněž v rámci zmiňovaných dvou trestních případů a zabýváme se jimi nadále. Kontrolní závěr NKÚ, stejně jako protokoly vedoucí k těmto nálezům, jsou taktéž v zájmu policie a státního zastupitelství,“ dodala Bradáčová.

Nově zvolený prezident Petr Pavel nedávno poznamenal, že kontroly zjistily řadu pochybení, z pohledu šéfa NKÚ Miloslava Kaly to ale nebylo nic tak zásadního, že by to mělo přímo vést k trestnímu stíhání, doplnil dříve Pavel. Přesto budoucí prezident hovořil o potřebě „hloubkového úklidu“ na Hradě. Původně chtěl do inaugurace uskutečnit další audit, to však časově není stihnutelné.