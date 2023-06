Kajínek má nový problém s policií

Ta vyšetřuje nehodu, při které o víkendu vjel se svým vozem Mercedes do protisměru a střetl se s jiným autem. V něm byli dva lidé zraněni. Ani u jednoho z řidičů policie alkohol nezjistila.

Podle podmínek milosti nesmí Jiří Kajínek do konce května 2024 způsobit úmyslný trestný čin, jinak by se mohl do vězení vrátit. Jeho někdejší advokát Jan Černý však Seznam Zprávám řekl, že ani další dopravní nehoda Kajínkův pobyt na svobodě neohrožuje.