Kauza Bečva se vrací k vsetínskému soudu, žalobce uspěl se stížností

Soud ve Vsetíně původně případ vrátil k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Toto rozhodnutí ale napadl žalobce.

Sachr nyní čeká na oficiální doručení rozhodnutí krajského soudu. „V momentě, kdy jej budu mít písemně, to pro mě má nějakou váhu. Toto je zatím záznam v nějakém systému. Nevím, co je obsahem rozhodnutí krajského soudu. Teď to proto nemá smysl komentovat,“ řekl.