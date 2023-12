Babišova primátora nahrávala od března policie. Pak byl zadržen

V kauze jsou kromě exprimátora a radního Charváta stíhaní také zastupitelka zvolená za SPD Helena Dvořáčková a dále Pavel Nevečeřal (Společně pro Pardubice) a Michal Drenko z ANO, kteří byli tak jako Charvát s Dvořáčkovou do zatčení členy vedení Rozvojového fondu Pardubice - městské akciovky, která zajišťovala velké investice.

Trestní stíhání je vedeno pro podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky - se sazbou až osm let vězení.

Firma Porr šla do soutěže se závazkem, že parkovací dům pro 381 vozů postaví o 100 dní rychleji než konkurenční pardubická společnost Chládek a Tintěra. Právě cena a rychlost byly dvěma kritérii pro výběr vítěze.

Bývalý primátor Charvát se však podle policejních odposlechů v březnu domluvil s místopředsedou představenstva Rozvojového fondu Pardubice Drenkem, že si objednají znalecký posudek - takový, který by řekl, že zrychlit stavbu o víc než tři měsíce není možné.

„Posudek by měl mít kulaté razítko a měl by být napsán dost tvrdě,“ parafrázuje policejní usnesení, co zaznělo v telefonech.