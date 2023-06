Omluvte se a zaplaťte 155 milionů korun. Janoušek podal žalobu na stát

Žádá o ně v souvislosti s kauzou kolem laboratoře Chambon, ve které byl letos odvolacím vrchním soudem po letech stíhání pravomocně zproštěn obžaloby. Navíc jde o případ, kvůli němuž mu policie zhruba deset let zadržovala majetek: zlaté cihly a finanční hotovost za více než 61,5 milionu korun.

Janoušek zde čelil obžalobě za podílnictví. V obvinění policisté uvedli, že byl zapojen do trestné činnosti. A to tím, že od června 2009 do října 2010 pobíral plat jako zaměstnanec společnosti Chambon v celkové výši 62,5 milionu korun.