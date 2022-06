Piráti slibují zastavit byznys s dětmi. Sepíší proti němu zákon

Koncem loňského roku oznámilo ukrajinské ministerstvo vnitra, že policie obvinila šest zaměstnanců kliniky kvůli obchodu s lidmi. Podle vyšetřovatelů klinika vozila náhradní matky rodit do Prahy, kam si pro děti létali budoucí otcové z celého světa. Podle ukrajinských zákonů je to zločin se sazbou až 15 let.