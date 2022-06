Operace Španěl: V Praze se prodávají děti „vyrobené“ na zakázku

Za poslední tři roky přišlo v pražských nemocnicích na svět nejméně třicet novorozenců, kteří pak – a to bylo miminkům jenom několik dní – pokračovaly do celého světa.

Ví se například o tom, že jedno dítě narozené v Praze se později ztratilo kdesi ve Spojených státech, a dodnes se pátrá, co s ním je. S dalšími, usazenými do takzvaných vajíček pro převážení kojenců, zase z Prahy odlétají lidé, které nikdo neprověřil - zda se vůbec dokáží o dítě náležitě postarat. Nebo zda nejde o pedofily.

„Pachatelé naverbovali ženy s nízkými příjmy, aby se zapojily do programu takzvaného náhradního mateřství. Ženy odjely rodit miminka do Česka… Následně byly náhradní matky nuceny předstírat, že jsou biologické a vzdát se rodičovských práv ve prospěch cizinců,“ stojí v oznámení kyjevského ministerstva vnitra.

Jak se podle zjištění Seznam Zpráv ukazuje, bylo to finále rozsáhlého společného česko-ukrajinského vyšetřování, které začalo už kolem roku 2019 a policisty nakonec zavedlo do celé Evropy.

Koncem loňského roku oznámilo ukrajinské ministerstvo vnitra, že policie obvinila šest zaměstnanců kliniky kvůli obchodu s lidmi. Podle vyšetřovatelů klinika vozila náhradní matky rodit do Prahy, kam si pro děti létali budoucí otcové z celého světa. Podle ukrajinských zákonů je to zločin se se sazbou až 15 let.

To přikazuje, že náhradní matka smí dítě odnosit jen manželům, a to ještě za podmínky, že manželé nemohou mít děti a marně se pokoušeli o umělé oplodnění. Zcela se pak z možnosti využít náhradní mateřství vylučují homosexuálové. To je i odpověď na to, proč mezi klienty charkovské kliniky, kteří jsou „odbaveni“ v Praze, jsou homosexuální páry či singles.