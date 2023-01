Plagiátorský skandál velvyslance Tuhého? Splňuje podmínky, tvrdí ministerstvo

Generál Tomáš Tuhý získal titul Ph.D. na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě v roce 2018, a to prací „Metody řízení zajištěnosti údržby průmyslových podniků“. Bylo to v době, kdy byl policejním prezidentem. Nyní působí jako velvyslanec na Slovensku a brzy se má přesunout na stejný post do Slovinska.