Policie: Firma Eurovia si pro sebe ušila opravu trati za 54 milionů

Policie začala už před čtyřmi lety stíhat manažera firmy a teď v září obvinila i celou společnost jako právnickou osobu. „A to pro spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě ve formě pomoci a poškození finančních zájmů Evropské unie,“ potvrdil redakci mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Kromě manažera Jirouška jsou v případu stíháni také podnikatel Jiří Vařil, ovládající silnou dopravní společnost BusLine, a Luboš Wejnar, dnes už bývalý ředitel dopravního podniku. „Koordinovaně ovlivnili zadání této veřejné zakázky konkrétnímu předem vybranému dodavateli,“ napsali policisté před čtyřmi lety do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Podnikatel Vařil, stíhaný mimo jiné i za korupci, už dříve Seznam Zprávám řekl, že nic trestného neudělal. „Já jsem přesvědčený, že jsem se žádného porušení zákona nedopustil a že se to všechno řádně vysvětlí,“ řekl.

Obvinění je pro firmu Eurovia CS nepříjemné, ale nevezme jí to přístup k zakázkám na rekonstrukci dálnic, výstavbu silničních obchvatů nebo modernizace železničních tratí. Jen v roce 2021 stavěla firma podle výroční zprávy na desítkách míst a dosáhla zisku před zdaněním ve výši 853 milionů. Zaměstnává přes tři tisíce lidí.

Horší by to bylo, pokud se by se případ dostal k soudu. Firma pak může dostat různě přísné tresty - od nařízení, aby rozsudek zveřejnila v médiích, přes vysokou pokut až po zákaz čerpání dotací a účasti ve veřejných zakázkách. Právě tenhle trest dostal letos Metrostav za uplácení někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha.