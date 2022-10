Policie navrhla obžalovat Dominika Feriho

„Trestní zákoník hovoří o dítěti jako o osobě mladší 18 let, v tomto případě se jedná o sedmnáctiletou dívku,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Jan Daněk maximální možnou sazbu 10 let vězení. ČTK řekl, že stížnost proti svému stíhání, kterou Feri avizoval, nemohla být úspěšná, protože jinak by nemohl padnout návrh na obžalobu.