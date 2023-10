Faltýnkův syn půjčil miliony na vysoký úrok, obstavila je policie

Radimu Volnému je pětadvacet let, pochází ze dvoutisícové vesnice Raškovice na Ostravsku, a kde bydlí nyní, není jasné. Stejně jako to, čím se živí.

Během necelého roku a půl přišlo Radimu Volnému na soukromé bankovní účty více než 65 milionů korun. Transakce vzbudily pozornost úřadů, a to takovou, že Volného účty nechal přede dvěma lety zablokovat Finanční analytický úřad (FAÚ), který má na starosti boj proti praní špinavých peněz. Svá podezření také FAÚ nahlásil policii, která případ začala prověřovat.

Syn bývalé pravé ruky Andreje Babiše tak nyní podle insolvenčního rejstříku po Volném nárokuje za čtyři zaslané miliony vrátit celkem 13,4 milionu korun. Ve smlouvách se přitom píše, že Volný Faltýnkovi splatí půjčku i s úroky – a to díky tomu, že dlužník půjčené peníze investuje na burze.

„Samozřejmě jsem si zjišťoval nějaké věci. Měl nějakou strategii na forexu (mezinárodní devizový trh - pozn. red.). Obchodoval u australského brokera. Taky se tomu trošku věnuji a on opravdu ty peníze dovedl zhodnocovat,“ řekl Jiří Faltýnek Seznam Zprávám s tím, že Radima Volného viděl osobně dvakrát.

Výpisy z Volného bankovních kont totiž dokládají, že na obchodní účty portálů, které nabízejí zprostředkování investic třeba do cizích měn nebo do akcií, přeposlal tento muž z desítek milionů, které mu přišly, jen ani ne šest set tisíc. A o více než polovinu vkladu ještě špatnými obchody přišel. Plyne to z policejních dokumentů, které Seznam Zprávy získaly.