Policie sáhla na majetek jednomu z bossů hazardu

Pro podvod se sazbou deseti let vězení obvinili policisté loni v prosinci celkem jedenáct lidí. Po sérii stížností ale v květnu státní zástupce u čtyř z nich stíhání zrušil – zjednodušeně proto, že policie proti nim neměla silné důkazy.

Podvod, v němž policie Pavla Buráně a dalších šest lidí stíhá, se datuje do let 2009 a 2010, tedy do zlaté éry hazardu, kdy mělo Česko nejvíc výherních přístrojů na světě. A kdy tržby hazardních firem dosahovaly 130 miliard ročně.