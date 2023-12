Policie začala prověřovat, od koho stát nakoupil nouzové zásoby ropy

Česko dlouhou dobu neplnilo limity na zásoby ropy, mělo by mít ve skladech surovinu na 90 dnů. Státní správě hmotných rezerv se podařilo sehnat dodavatele až na šestý pokus.

Podle Švagra vítězná firma dodala do zásob SSHR více než 80 tisíc tun ropy a před uskladněním v zásobnících státní společnosti Mero v Nelahozevsi byla kvalita suroviny ověřena.

„Toto množství prodlouží chod rafinerie v Litvínově v případě přerušení dodávek ropy do ČR o více než šest dnů. Díky tomuto nákupu jsme navýšili nouzové zásoby a opět plníme nařízení EU, aby každá členská země měla zásoby minimálně na 90 dní,“ doplnil šéf SSHR.

Švagr připomněl, že minulý týden skončila výjimka ze sankcí na dovoz produktů z ruské ropy, podle informací od distributorů ale žádný nedostatek pohonných hmot aktuálně nehrozí. „Pokud by náhodou ale nějaký problém v dodávkách vznikl, jsme připraveni naše zásoby se souhlasem vlády uvolnit,“ řekl.

Směrnici Evropské unie, která požaduje po státech, které ropu netěží, aby měly zásoby minimálně na 90 dní, neplnilo Česko od jara 2017 do roku 2020. Plnit limit začal stát v době pandemie koronaviru, a to díky útlumu provozů a ekonomiky, a znovu ho plní po téměř roce a půl zhruba od počátku tohoto měsíce. Během letošního roku SSHR do nákupů nouzových zásob investovala přes dvě miliardy korun a naplnila volnou kapacitu zásobníků, uvedl Švagr před týdnem.