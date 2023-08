Česko svěřilo strategickou zakázku firmě, za níž jsou Putinovi prominenti

V reakci na ruskou agresi na Ukrajině pověřila loni vláda Petra Fialy Správu státních hmotných rezerv (SSHR), aby do zásobníků nakoupila ropu za 1,1 miliardy korun. Stát tím sleduje zásadní cíl – aby měl zásobu alespoň na 90 dnů průměrné spotřeby pro případ, že se dodávky ropy do Česka zastaví.

Od Správy státních hmotných rezerv pak firma Lukoil Aviation Czech dostala v roce 2009 zakázku na dodávku leteckého petroleje. Tu však nesplnila a následně odmítala zaplatit i smluvní pokutu. Když jí to nakonec přikázal soud, zachránila Nejedlého jako tehdejšího spolumajitele ruská matka firmy Lukoil, která do podnikání poslala zhruba 180 milionů korun.

O propojení Normeston Trading Limited a Lukoilu svědčí i to, že obchodnímu partnerovi Nejedlého Romaněnkovi přišly mezi lety 2008 a 2010 od předchůdkyně této společnosti, ještě registrované v Belize, miliony korun, za něž pořídil vilu v Bubenči napsanou oficiálně na jeho ženu. V roce 2018 na to upozornil magazín Reportér a podrobnosti posléze rozkryl investigativní novinář Jaroslav Kmenta v knize Rudý Zeman.

„O tom, že by obchodovala se Správou státních hmotných rezerv, jsem neslyšel,“ uvedl Nejedlý. A začal se podivovat, že by za současné situace takový kontrakt firma mohla uzavřít. „V dnešní době? No tak to je úžasný. To jsou šikovní kluci,“ upřesnil.