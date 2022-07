Země EU prodávaly zlaté pasy bohatým Rusům. Ti díky nim unikají sankcím

Podle průzkumu Evropského parlamentu získaly v Evropě za posledních deset let takzvané zlaté pasy až čtyři tisíce Rusů, kteří investovali do nemovitostí nebo jiných aktiv více než tři miliardy eur (přes 75 miliard korun).

Jenže zaběhlá praxe Unii už dlouho vadí, o problémech s bezpečností a korupcí se mluví minimálně osm let. Nyní, po zahájení ruské agrese na Ukrajině, vadí kšeftování s pasy a dlouhodobými pobyty ještě víc. Skončete to, vzkazuje Evropská komise Kypru a zejména Maltě.

Proces se v jednotlivých zemích značně liší: V Irsku, kde je program zaměřen na osoby s majetkem v hodnotě nejméně dvou milionů eur, se vyžaduje, aby byl investor bezúhonný. Ve Španělsku se víza udělují, pokud úřady nevyřeší žádost do 20 dnů od podání. Absence jednotnosti posiluje obavy, že žadatelé, kteří mohou představovat riziko, se stahují do zemí, které jsou považovány za země s nejmírnější hloubkovou kontrolou.

Kromě toho 12 členských států EU k březnu 2022 provozovalo programy pobytu na základě investic (tzv. RBI = Residency by Investment), které díky povolení pobytu ve kterékoli zemi EU umožňují volně cestovat v rámci schengenského prostoru. To s sebou samozřejmě také nese bezpečnostní riziko.

Vlastnictví druhého nebo třetího pasu podle policie velmi ulehčuje případné páchání trestné činnosti jako například odklánění daní nebo praní špinavých peněz. „Mimo to umožňuje i vytváření nových identit, přístup do úslužných bankovních systémů nebo jednoduše investování finančních prostředků, na jejichž pravý původ se daný úředník zbytečně neptá,“ popsal detaily web Investigace.cz.

„Ačkoli to byl pozitivní krok, Malta nadále provozuje tento režim pro všechny ostatní státní příslušníky a nevyjádřila žádný záměr jej zastavit,“ napsala Komise. Pokud by Malta nezareagovala „uspokojivě“, může Komise předložit tuto záležitost Soudnímu dvoru Evropské unie.

„Zlaté pasy a zlatá víza nemají za cíl přilákat smysluplné a legitimní investice do reálné evropské ekonomiky. Jsou určeny pro pochybné obchody, pochybné peníze a pochybné postavy,“ prohlásila nizozemská europoslankyně z liberální frakce Sophie in 't Veldová.

„Válka na Ukrajině dnes tento problém staví do centra pozornosti. Rusové jsou největší skupinou státních příslušníků třetích zemí, kteří v EU získali zlaté pasy a zlatá víza, přičemž mnozí z nich jsou oligarchové s vazbami na Putinův Kreml. Sankcím se vyhýbají pouhým máváním svými pěknými pasy EU. To musí skončit,“ dodala.

Pro občany zemí, jejichž pasy nemají velkou sílu, je výhodné mít jich několik. Občanství, respektive držení konkrétního pasu, je totiž klíč pro vstup do dalších zemí, a ten se značně liší. Občan/ka Afghánistánu se například bez víza dostane jen do tří zemí, občané Libye do 12, Číny do 29 zemí, Běloruska do 41 zemí a kupříkladu občané Ruska do 76 zemí.