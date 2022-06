Česko nakoupí ropu do nouzových zásob za miliardu korun

Vláda rozhodla, že Česko potřebuje rozšířit strategické zásoby ropy. Co přesně to pro Správu státních hmotných rezerv znamená?

Konkrétně nám propočty ukazují, že stav bude zhruba na 88 dní. A tím pádem znovu nebudeme plnit český zákon ani evropskou směrnici. Doplnění nouzových zásob v této oblasti jsme do vlády předkládali opakovaně. Minulé vlády, a to ani v době prakticky polovičních cen, než jsou dneska, na tento nákup neslyšely. Bohužel to byla ale doba, kdy jiné státy do svých zásob nákupy realizovaly, a své nouzové zásoby tak vylepšily – například Slovensko, Polsko nebo Německo.