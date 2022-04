Právník Teryngel se přiznal k úplatku, přesto se zkouší vrátit do advokacie

Teryngel nedlouho na to uzavřel takzvanou dohodu o vině a trestu, úplatek pro soudce Sováka přiznal a od soudu odešel s milionovou pokutou.

Teryngel šel z pohledu advokátní komory do předem prohrané bitvy. „Žádosti Jiřího Teryngela o jeho opětovný zápis do seznamu advokátů Česká advokátní komora nevyhověla,“ řekla mluvčí komory Iva Chaloupková.

Podle představenstva komory Teryngel nesplnil jednu ze základních podmínek, aby by se mohl stát znovu advokátem –⁠ totiž právě tu, že nesmí být odsouzený pro trestný čin.

Sovák je už druhým rokem obviněný pro 150milionový úplatek, který chtěl podle detektivů získat od firmy Metrostav –⁠ za to, že českému stavebnímu gigantu zařídí příznivý trest v kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha z ČSSD.

Z odposlechů policisté zjistili, že si Sovák z jedné návštěvy u svého dávného kamaráda Teryngela v Loděnici u Berouna přivezl v tašce 100 tisíc. Šlo o peníze, které –⁠ jak později Teryngel přiznal –⁠ dostal Sovák za to, aby se přimluvil u jednoho z kolegů na Vrchním soudu v Praze.

24. června 2021 - Teryngel uzavírá před soudem dohodu o vině a trestu. Přiznává korupci a dostává za to trest: pokutu jeden milion korun. Předtím dobrovolně vystoupil z České advokátní komory.

„To byl důvod, proč jsem Sováka požádal, aby toto odvolání někdo pečlivěji přečetl a nenechal to pouze na asistentovi soudce,“ nadiktoval advokát do protokolu při loňském výslechu.

Těch 100 tisíc v tašce pak mělo být podle Teryngela odměnou za Sovákovu ochotu. „Protože jsem nechtěl, aby to dělal zadarmo,“ vysvětlil detektivům Teryngel předání peněz, které Sovák dostal v tašce společně s uloveným srnčím.

Soudce Sovák loni v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že od Teryngela odjížděl s tím, že si opravdu veze jen maso. „Ale byly tam prachy. Už cestou od Teryngela jsem si to promíchal v hlavě a rozhodl se, že by bylo urážlivé jít za nějakým kolegou s žádostí: Pořádně se na to podívejte. Takže jsem tu intervenci neprovedl a při nejbližší příležitosti Jiřímu ty peníze vrátil,“ prohlásil Sovák.