Privátní cestu do Osvětiman Mynář neuhradil. Ať to platí úředník, sdělil Hrad

V poslední den mandátu prezidenta Miloše Zemana Hrad zveřejnil, jak se vypořádá s tím, že si jeho nejvyšší úředník Vratislav Mynář nechal dovézt hradní dopravou na soukromou usedlost do Osvětiman stromky a že dopravu za 1819 kilometrů nezaplatil.

V prohlášení zveřejněném na stránkách Hradu a podepsaném „Kancelář prezidenta republiky“ se potvrzuje, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky za službu pro privátní účely skutečně nezaplatil. Podle prohlášení však za to nemůže Mynář, ale jemu podřízený někdejší šéf Správy Pražského hradu Ivo Velíšek.

„Vedoucí kanceláře prezidenta se na dotaz Správy Pražského hradu vyjádřil v tom smyslu, že věc považoval za soukromou a bývalý ředitel mu garantoval řádné vyfakturování cest,“ tvrdí vyjádření, u něhož není zřejmé, kdo je autorem.

A Hrad zároveň uvedl, že peníze za oněch 1819 kilometrů bude chtít právě po Velíškovi.

Neřekl a zmizel

Vyjádření je publikováno týden poté, co Seznam Zprávy věc odhalily. Tedy to, že vedoucí Vratislav Mynář jako kancléř nařídil podřízeným, aby mu hradním náklaďákem do Osvětiman dovezli stromky.

A když se ho reportéři chtěli zeptat, kdy a jakým způsobem soukromé služby Hradu zaplatí, kancléř před dotazy prchl. Nevysvětlil ani to, jak je možné, že dodavatel jeho soukromých stromků následně dostal třímilionovou veřejnou zakázku v Lánech.

Nyní Hrad uvedl: „Po zjištění, že využití techniky bylo do záznamů SPH (Správy Pražského hradu - pozn. red.) zaneseno v rozporu se skutečností, obrátí se SPH na bývalého ředitele SPH, který cestu nařídil jako služební, s požadavkem na vysvětlení a uhrazení vzniklých nákladů.“

Ač Seznam Zprávy dříve spočetly, že při tržní ceně 30 korun za kilometr vychází Mynářova doprava asi na 55 tisíc, Hrad teď uvádí, že cesta přišla na zhruba 18 tisíc.

Velíšek: Je to nesmysl

Bývalý ředitel Správy Pražského hradu Velíšek, kterého Mynář na konci loňského roku propustil a instaloval místo něj Jana Nováka, tyto závěry hradní administrativy odmítá.

Seznam Zprávám Velíšek už dříve řekl, že mu vyslání dodávky nařídil sám Mynář. A že on sám nezjišťoval, za jakým účelem auto do Osvětiman cestuje.

Podle knihy jízd, kterou reportéři získali, kancléř Mynář podřízené poslal na začátku dubna 2022 vyzvednout dřeviny do Přerova nad Labem ležícího čtyřicet kilometrů od Prahy. Auto se stromky jelo od Prahy do Osvětiman celkem dvakrát, následně pak ještě část nákladu vracelo zpět dodavateli do Školek - Montano.

„Musím říct, že mi při komunikaci nikdy nebylo řečeno nebo naznačeno, že mám vystavovat fakturu, protože na to bych reagoval logicky, aby se zajistila doprava z místa nakládky, což by bylo pohodlnější a možná i levnější,“ uvedl nyní bývalý ředitel hradní správy Velíšek na to, jak na Hradě záležitost uzavřeli.

Vratislav Mynář před dotazy reportérů prchl.Video: Adéla Jelínková, Lukáš Valášek, Seznam Zprávy

Policejní prověřování

Případem se mezitím začala zabývat i policie. Detektivy bude zajímat i to, proč dodavatel stromků - soukromá firma Školky - Montano z Přerova nad Labem zhruba dva měsíce po dodání výsadby Mynářovi dostala veřejnou zakázku v Lesní správě Lány, která Mynářovi podléhá.

Dodání 286 tisíc stromků za 3,1 milionu podepsal za manipulace zakázek dvakrát odsouzený ředitel Miloš Balák, kterého kancléř držel ve funkci.

Nejasné vysvětlování má i případ, kdy si Mynář podle odhalení reportérů „vypůjčil“ v hradním mobiliáři party stan, aby ho jako osvětimanský vlekař postavil u své sjezdovky ve zmíněné moravské obci. Od té doby Hrad přišel se sedmi verzemi, jak se celá věc odehrála, ale nevyvrátil podezření, že za hradní majetek původně kancléř zaplatit vůbec nehodlal.

Mynář původně tvrdil, že za pronájem a dopravu stanu už zaplatil fakturu. Pak ale Hrad přiznal, že žádná faktura ještě neexistuje.