„Půl kila“ nebyl úplatek. Soud osvobodil šéfa silničářů

Přestože policie nahrála podezřelé rozhovory obou aktérů, nebyly to podle soudce Ladislava Koudelky silné důkazy. „Na odsouzení obžalovaných to nestačí,“ konstatoval soudce Koudelka.

Dvořák, který vedl silničáře 14 let, odešel z funkce poté, co hnutí ANO v roce 2020 vystřídala na Středočeském kraji koalice vedená hnutím STAN. Ta měla za to, že Dvořák je namočený do neprůhledného rozdělování zakázek z třímiliardového rozpočtu silničářů. Seznam Zprávy ostatně zveřejnily v posledních letech několik silničářských kauz.