Senátor ANO z kauzy cinknutých zakázek. Se stavebníkem jezdí na dovolenou

„Omlouvám se, ale k tomu se vyjadřovat nemohu. Úkolem kněze je, aby lidi spojoval a pomáhal šířit dobro,“ omlouvá se farář ze Stonavy, když se ho reportér Seznam Zpráv zeptá na místního starostu. A rychle sklání hlavu zpět k záhonku na zahradě malebné fary.

Není sám. Hovořit o politických poměrech se zdráhají i další obyvatelé bezmála dvoutisícové obce na Karvinsku. Mimo záznam stonavští občané přiznávají strach, aby se jim za kritiku starosta nepomstil.

Vítejte v obci, kde již 32 let vládne sedmdesátiletý starosta a senátor hnutí ANO Ondřej Feber. Jeho jméno nyní zmiňují policisté ve spisu kauzy Via Consult - v případu, který se poslední týdny rozpíná v moravských regionech.

Podle spisu se starosta sešel s jedním z aktérů výběrového řízení na rekonstrukci místní školy a přesvědčoval ho, aby stáhl stížnost u antimonopolního úřadu. Podle klíčového svědka byla zakázka připravená pro předem vybranou firmu, o čemž měl zadavatel zakázky - tedy obec - vědět.

Na obecním úřadě starosta k zastižení není. Telefon zvedne zrovna, když jede metrem do své senátorské kanceláře v Praze. „Jak se vám líbí ve Stonavě?“ ptá se bodře. O kauze se mu ale moc mluvit nechce.

„Víte, jsem z toho smutný, překvapilo mě to,“ říká.

Obec si na přípravu zakázky najala administrátorskou firmu Via Consult, jejíž spolumajitel Milan Konečný sedí od konce května ve vazbě a další tři podnikatele a manažery policie stíhá na svobodě.

Policie v usnesení o zahájení trestního stíhání čtveřice mužů píše, že firma ve Stonavě nastavila výběrové řízení tak, aby vyhrála firma Vapes CE. Společnost sídlí v sousední obci a jejím majitelem je Ladislav Čečotka (firma na dotazy odeslané již před několika týdny nereaguje).

Feber přiznává, že podnikatele z vedlejší vsi zná. Kdo mu doporučil firmu Via Consult, aby administrovala výběrové řízení na opravu školy, si prý už nepamatuje.

„Říkalo se, že odvádí vynikající práci, byla renomovaná,“ vybavuje si pouze. Trvá na tom, že se ničeho nekalého nedopustil. O stažení stížnosti z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) usiloval prý jen z důvodu, aby se rekonstrukce neprotahovala a děti měly kam chodit do školy.

Další podrobnosti a dotazy už však nestihneme položit. Senátor slíbí rozhovor, ten se ale neuskuteční. „Vše jsem vám již kdysi sdělil písemně, více mě prosím nekontaktujte,“ odvětí po týdnu na opakovanou výzvu k rozhovoru.

Rukou neochvějnou

Poprvé se Ondřej Feber stal karvinským senátorem v roce 2000, podruhé v roce 2020. Stranicky není stálý. Postupně vystřídal KDS, Unii svobody, Zemanovce a teď je politikem ve službách ANO.

V roce 2004 jeho jméno rezonovalo v souvislosti s tím, že k cestám z Prahy do Ostravy využíval letdalo. Za rok 2003 zvládnul 21 zpátečních letů, což Senát stálo 154 tisíc korun. Hájil to slovy, že potřebuje pracovat a být v kontaktu s voliči, a nikoliv trávit dlouhé hodiny na cestách.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy +1

Starostou Stonavy je Feber od začátku 90. let. Stonava je ve srovnání se stejně velkými obcemi zhruba čtyřikrát bohatší - díky poplatkům za těžbu černého uhlí hospodaří s rozpočtem kolem 80 až 90 miliony korun.

Díky tomu mají obyvatelé levné připojení na internet, méně peněz dají za svoz odpadu. I to pomáhá Feberovi, který v minulosti působil jako manažer ve strukturách důlního podniku, držet se u moci.

„Za těch 32 let, co stojí v čele obce, si to uzpůsobil tak, že je v jeho rukou celkem velká část vlády nad obcí. Rozhoduje v řadě věcí sám, bez zastupitelstva a dalších lidí. Je špatně, že soustředil do svých rukou velké penzum moci. Když jsem si přečetl o tom, že dle policie se pan starosta snažil ovlivnit veřejnou zakázku, ani jsem se tomu vlastně nedivil,“ popisuje poměry ve Stonavě bývalý místostarosta obce Tomáš Bařák.

Ten letos na podzim proti Feberovi kandiduje v komunálních volbách za uskupení Stonava pro všechny.

Veřejné tajemství

Podle Bařáka je veřejným tajemstvím, že s již zmíněným majitelem stavební firmy Čečotkou pojí Febera přátelské vztahy. O jejich známosti svědčí i fotografie ze společného dovolené v Arménii.

„Téměř cokoliv, co se ve Stonavě opravuje, získává firma Vapes pana Čečotky nebo společnost jeho syna. Vnímám to jako rizikový faktor. Upozorňoval jsem na to na začátku tohoto volebního období, kdy se ve Stonavě stavěla sauna a relaxační centrum. Mělo to stát původně kolem 5 milionů, s víceprácemi jsme se ale dostali na zhruba 10 milionů. Tehdy mě pan Feber tvrdě zkritizoval, že věci nerozumím,“ popisuje Bařák.

Foto: Seznam Zprávy Senátor Ondřej Feber (vpravo) a podnikatel Ladislav Čečotka (vlevo) na dovolené v Arménii.

Starosty Febera jsme se ptali, zda se kvůli vztahu s podnikatelem Čečotkou, jehož firma získává od obce stavební zakázky, necítí ve střetu zájmu. Senátor na dotaz do vydání článku ale nereagoval.

Mimochodem: podnikatel vlastní podíl ve firmě STAVO-ČESTAV, která v roce 2014 dle Hlídače smluv sponzorovala jak ANO, tak Stranu práv občanů - Zemanovce.

Obava z pomsty

Starosta se v kauze Via Consult hájí tím, že na stažení stížnosti z ÚOHS tlačil, aby rekonstrukce školy nevázla a děti mohly chodit do školy - ta byla dle něho v havarijním stavu, kvůli čemuž výuka probíhala v náhradních prostorách. S tím opoziční zastupitel Tomáš Bařák nesouhlasí.

„Děti by měly kam chodit do školy, nebyl důvod, aby se pan starosta stýkal s lidmi, kteří zakázku řešili s antimonopolním úřadem. Na mě to dělá dojem, že ze strany pana starosty jde o výmluvu. Školství ve Stonavě dobře znám, takže si nemyslím, že by to ohrožovalo výuku dětí ve školách,“ míní Bařák.

Starostu Febera považuje za zkušeného a inteligentního člověka, s nímž mu vše fungovalo do doby, než jej začal kritizovat za způsob vládnutí ve Stonavě.

„Pan starosta si za ty roky ve funkci vytvořil síť kontaktů. Když jsme připravovali kandidátní listiny, lidé odmítali ze strachu, aby nepřišli o práci,“ uzavírá Bařák.