Skrytá hra Metrostavu. Jak jeho manažeři orchestrovali zakázku za 30 miliard

V zakázce na stavbu další části pražského metra za 30 miliard se objevuje podezření na skrytou spolupráci spřízněných stavebních firem.

Seznam Zprávy získaly dokumenty a svědectví, že společnosti Metrostav DIZ a Subterra (obě ze skupiny Metrostav) se sice v zakázce na druhou etapu metra linky D tvářily navenek nezávisle, nebo dokonce jako konkurenti, ale ve skutečnosti postupovaly tak, aby si navzájem kryly záda. A aby tak jedna druhou podpořila při vítězství ve sledované a prestižní soutěži.

Jak?

O zakázku na trasu metra D mezi stanicemi Obrachtova a Nové Dvory usilovaly od loňska Subterra, vedle ní dále mezinárodní sdružení firem pod hlavičkou společnosti Vinci a také společnost Strabag.

Proti podmínkám soutěže podala loni v prosinci, jen desítky minut před vypršením termínu, námitky čtvrtá firma: Metrostav DIZ, společnost ze stejného „metrostaváckého“ koncernu jako Subterra. Stěžovala si například na příliš přísné podmínky pro dodání stavebních výtahů.

Málokdo to tehdy chápal, neboť Metrostav DIZ nabídku do soutěže ani nepodal. Také právníci dopravního podniku označili námitku za „šikanózní“. Tedy jen za pokus soutěž zdržet a zkomplikovat.

Podklady, které Seznam Zprávy měly nyní možnost prostudovat, však posouvají na první pohled nelogickou námitku do jiného světla.

Ředitel @subterra.cz

Jedná se o originály e-mailů nebo interních návrhů smluv z průběhu loňského roku. Že jsou dokumenty autentické, potvrdil Seznam Zprávám přímý účastník komunikace.

Vystupuje v nich generální ředitel firmy Metrostav DIZ Karel Volf, který však komunikaci vede e-mailem s doménou @subterra.cz – ačkoli oficiálně s touto firmou nemá nic společného.

Právě v takových e-mailech z loňského června dostává na vědomí detaily o spolupráci Subterry s dalšími firmami na zakázce metra D. V jednom z návrhů smluv o spolupráci s dalšími firmami, který Seznam Zprávy rovněž viděly, je pak Karel Volf dokonce uveden jako zástupce Subterry.

Foto: Metrostav Karel Volf, ředitel Metrostavu DIZ: jeho firma podala námitky proti soutěži na druhou etapu metra D.

Konkrétně: například 9. června rozeslal zástupce Subterry dalším firmám zprávu nazvanou „Aktualizovaná (opravená) výzva k jednání o spolupráci – nabídka Metro D“. Ředitel Metrostavu DIZ Volf – s e-mailovou adresou @subterra.cz – je jedním z příjemců.

Další dva zdroje zase v této souvislosti uvedly, že ředitel Volf používal i dva druhy vizitek – jednu s logem Metrostavu DIZ a druhou s logem Subterry (v jejímž vedení však nesedí).

Jednali za víc firem najednou

Jiná manažerka Metrostavu DIZ Vendula Nedvědická zase ve zprávách adresovaných obchodním partnerům sděluje technické podrobnosti zakázky na metro D a termíny schůzky nad zadávací dokumentací. A to, jak se píše v záhlaví, „jménem společnosti Subterra“.

E-maily od Nedvědické přitom odcházely z její adresy s doménou @metrostavdiz, ale také z adresy @metrostav.cz. Tedy z e-mailu mateřské, zastřešující společnosti Metrostav, jež dostala loni od soudu za úplatky v kauze hejtmana Davida Ratha dvouletý trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách.

Takto Nedvědická loni 8. listopadu píše ostatním firmám zajímajícím se o zakázku na metro, že už má od technologů k dispozici vyžádané materiály. „Pokud tam bude něco v nepořádku, dejte mi prosím vědět,“ stojí ve zprávě odeslané z adresy Metrostavu DIZ.

Stín odsouzené firmy

To vše naznačuje, že účast v tendru na obří veřejnou zakázku pro Subterru ve skrytu připravovali manažeři Metrostavu. Nebo Metrostavu DIZ, který se do soutěže vůbec nepřihlásil, avšak ovlivnil ji už zmíněnou námitkou.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) dal v polovině července Metrostavu DIZ za pravdu. Ač se jednalo o nepravomocné rozhodnutí (proti němuž se dopravní podnik odvolal k předsedovi úřadu), objevily se okamžitě v médiích titulky, že druhá etapa metra za téměř tři desítky miliard je v ohrožení.

„Takové na poslední chvíli podané námitky mohou mít velmi často obstrukční charakter a mají potenciál takzvaně rozbít zadávací řízení, což s sebou nese další průtahy záměru realizace veřejné zakázky,“ citoval server iRozhlas právničku Pavlínu Hojnou z projektu Rekonstrukce státu.

Pokud by totiž byl předseda antimonopolního úřadu rozhodnutí svých lidí v rámci takzvaného rozkladu později potvrdil, celá složitá a roky připravovaná soutěž by tím padla. S ní i podzimní začátek prací na další etapě metra, což by bylo nepříjemné pro sliby politiků i pro rozpočet: etapy jsou naplánované tak, aby na sebe navazovaly – zakonzervování jedné a čekání na začátek druhé stojí peníze.

„Určitě se zadavatel v takové chvíli ocitá pod velkým tlakem a říká: ,Co teď budeme dělat? Co když nám definitivně shodí celou zakázku a klíčovou stavbu to posune o několik let?' Jde o obrovskou zakázku a náhlé změny mohou některé zúčastněné přimět k hledání extrémních řešení,“ vysvětluje právník protikorupční organizace Transparency International Jan Dupák, jaký účel může zdánlivě nelogická námitka mít.

A skutečně – v této situaci pak dopravní podnik jako zadavatel zakázky rozhodl, že vítězem se stane Subterra s nabídkovou cenou téměř 30 miliard. O dvě miliardy levnější nabídku sdružení Vinci hodnotící komise vyloučila pro údajné nesplnění podmínek.

E-maily – bez odpovědi

Zástupci Vinci tvrdí, že na skrytou spolupráci „metrostaváckých“ firem Subterra a Metrostav DIZ od začátku tendru upozorňují. Jinými slovy že napadení soutěže ze strany Metrostavu DIZ mohlo být právě účelově vytvořeným tlakem na dopravní podnik a také pojistkou: kdyby Subterra nevyhrála, námitka spřízněného Metrostavu DIZ by mohla později celou soutěž shodit.

Vyloučili levnější, dražší vyhrál Seznam Zprávy před dvěma týdny popsaly, že sdružení devíti českých a zahraničních firem, které usiluje o mnohamiliardovou prestižní stavbu druhé části nové linky metra D, si oficiálně stěžovalo pražským radním na průběh sledované veřejné soutěže. Sdružení, jehož součástí jsou nadnárodní společnosti jako Vinci, Porr a Marti, tvrdilo, že výběrová komise dopravního podniku chce toto konsorcium z tendru účelově vyloučit. Se zdůvodněním, že firmy nesplnily některé podmínky soutěže. Sdružení však tvrdilo, že pokud se objevily v nabídce chyby nebo nepřesnosti, bylo připravené informace doplnit. O několik dní později dopravní podnik skutečně nabídku Vinci a spol. vyloučil a za vítěze prohlásil společnost Subterra. Její cena téměř 30 miliard byla o dvě miliardy vyšší než nabídka konsorcia kolem Vinci. Chtějí nás skandálně vyloučit, stěžují si firmy, které usilují o metro D

„Celé toto výběrové řízení je zahaleno do řady pochybných postupů zadavatele. A toto je další zvláštní skutečnost. I z veřejných zdrojů je zřejmé, že uvedené společnosti ze skupiny Metrostav jsou majetkově i personálně propojené. Z několika kroků právě těchto společností je patrné, že jednají ve vzájemné shodě,“ reagovala Iveta Štočková, mluvčí skupiny Vinci.

Robert Mana, mluvčí skupiny Metrostav, spolupráci Metrostavu DIZ a Subterry popřel. „Metrostav DIZ se společností Subterra na zakázkách Metro D 2. etapa nespolupracoval a nespolupracuje,“ vyjádřil se .

Doslova stejně odpověděl i Vladimír Beneš, mluvčí Subterry.

Mluvčí ale nevysvětlili (i když se Seznam Zprávy konkrétně ptaly) citované e-maily a další dokumenty ukazující na to, že šéf Metrostavu DIZ Volf a zaměstnankyně mateřského Metrostavu Nedvědická vystupovali při interní komunikaci o metru za obě společnosti: Subterru i Metrostav DIZ.

Šéf Metrostavu DIZ Volf se do mobilu omluvil, že je na letišti a zavolá později. Potom poslal jen SMS, že se vyjádří písemně. A nakonec přišel e-mail opět od mluvčího skupiny Metrostav, který ale opět žádné vysvětlení neobsahoval.

Dopravní podnik jako zadavatel zakázky tyto informace neřeší. „Proč zmiňované osoby používají e-maily s různou doménou, se musíte zeptat přímo jich,“ řekl mluvčí podniku Daniel Šibík.

ÚOHS námitky odmítl

Dopravní podnik však zároveň ve vyjádření pro ÚOHS – v reakci na námitku Metrostavu DIZ – argumentoval, že napadení zakázky ze strany Metrostavu DIZ nedává smysl. Jak už zaznělo, mimo jiné proto, že firma se do soutěže nepřihlásila. Přeloženo: Do zadání soutěže jí podle dopravního podniku chyběl důvod, proč by si na soutěž měla stěžovat.

Právníci dopravního podniku ve svém oficiální vyjádření pro ÚOHS přirovnali takovou situaci k yettimu: tak jako nikdo nespatřil sněžného muže, neexistuje ani v tomto sporu Metrostav DIZ coby poškozená strana.

Foto: Vladimír Dinda (Hochtief) Druhá etapa nové trasy pražského metra má zatím vyjít na téměř 30 miliard.

Mluvčí Mana ze skupiny Metrostav pro Seznam Zprávy odmítl, že námitka Metrostavu DIZ proti zadávacím podmínkám soutěže byla pouze účelová. Odkázal na to, že už během soutěže se Metrostav DIZ dopravního podniku dotazoval na některé nejasnosti zadávací dokumentace. A když nedostal odpovědi, podal námitku k ÚOHS.

Minulý pátek pak ÚOHS oznámil, že podání Metrostavu DIZ (ačkoli v prvním kole firma s protestem uspěla) v rámci rozkladu definitivně zamítá. Tedy že podmínky soutěže nebyly diskriminační.

Antimonopolní úřad ale bude mít se zakázkou na metro D i nadále práci: neúspěšné konsorcium Vinci si na výběr dražší nabídky Subterry bude u ÚOHS stěžovat.