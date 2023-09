Aktivisté můžou na magistrálu, rozhodl soud

„Pan primátor už dopředu komunikoval ve smyslu, že se postará o to, aby nám magistrát ty pochody zakázal. Když magistrát ve finále přišel s nařízením o přesunu pochodu na jiné místo, tak to koalice Spolu vzala, jako že to zařídili oni,“ uvedla Holcnerová.

„Tohle nám přijde docela varující, protože ti úředníci by měli samozřejmě rozhodovat nezávisle na politické moci. Pokud to není nezákonné, a to bohužel nedokážu posoudit, tak minimálně je to problematické z hlediska nezávislého rozhodování magistrátu a z hlediska toho, že by politici mohli svojí politickou agendou vstupovat do základních práv,“ dodala Holcnerová.