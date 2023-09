Chtějí nás skandálně vyloučit, stěžují si firmy, které usilují o metro D

Sdružení, jehož součástí jsou nadnárodní společnosti jako Vinci, Porr a Marti, tvrdí, že výběrová komise ho podle jeho informací navrhla minulý týden z tendru vyloučit. A to se zdůvodněním, že firmy nesplnily některé podmínky.

A právě tohle se podle tvrzení společnosti Vinci má stát záminkou pro vyloučení z tendru. Čímž by se konkurenci otevřela hladká cesta k zakázce.

„Současný postup zadavatele je zcela opačný. A to za situace, kdy hrozí, že zaplatí o dvě miliardy více, což je rozdíl mezi první a druhou podanou nabídkou. Proto nám aktuální postup zadavatele přijde naprosto nepochopitelný,“ uvedla mluvčí Štočková.

Právní stanovisko také uzavírá, že komise se může spokojit i s nedokonale vysvětlenou cenou. „Pokud má zadavatel možnost, měl by vždy při svém rozhodnutí vzít v úvahu zásadu proporcionality (to je přiměřenosti), kdy by drobné nedostatky měly vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pouze ve výjimečných případech,“ napsali advokáti z kanceláří Rowan Legal a Češka, Císař, Smutný.