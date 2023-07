Budova pošty v Jindřišské se prodá obálkovou metodou, Praha má zájem

„O budovu máme velký zájem, ale zároveň ještě v tuhle chvíli čekáme. Česká pošta by měla mít jasno během pár týdnů, jaký rozsah služeb bude chtít zachovat v pobočce, protože to je pro nás klíčové téma, protože budovu chceme případně využívat i pro styk s veřejností a potřebujeme tam mít přepážky pro Pražany, kteří si tam budou chtít něco vyřídit,“ dodává Zábranský s tím, že pokud by šlo vše podle plánu, nákup budovy by mohlo odsouhlasit zastupitelstvo letos v říjnu.