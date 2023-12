Soud chce dostat z Ukrajiny otčíma, který surově týral své české děti

S matkou dětí, svou někdejší partnerkou, uprchl Ivan F. přes Polsko na Ukrajinu poté, co byli za týrání obžalováni. Lenku K. ukrajinské úřady letos zadržely a vrátily do Česka, kde dostala zatím nepravomocně šest let vězení.

Podle obžaloby se Lenka K. a Ivan F. vůči dětem, jimž byly tři roky a pět let, dopouštěli nejhrubšího násilí. Bili je pěstí nebo vařečkou, škrtili je a zavírali na noc do sklepa, kde je nechávali spát bez přikrývky jenom na vycpaném pytli. Trvalo to několik let a zlom přišel ve chvíli, kdy si učitelka v základní škole všimla, že její žák nemůže skoro chodit.